Rio Grande do Sul Hemocentros do Rio Grande do Sul farão ações em 17 cidades ao longo deste mês

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Essa é uma agenda periódica e permanente para manter os bancos de sangue abastecidos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Essa é uma agenda periódica e permanente para manter os bancos de sangue abastecidos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os hemocentros do Rio Grande do Sul terão ao longo deste mês de setembro mais de 30 ações especiais para coletas de sangue com horários, dias e locais alternativos para a doação. Ao todo, o calendário compreende atividades em 17 cidades de diversas regiões do Estado. Essa é uma agenda periódica e permanente para manter os bancos de sangue abastecidos.

Nesta primeira semana do mês, o Hemocentro Regional de Alegrete (Hemoeste) realiza nesta quinta (5) e sexta-feira (6) campanha de doações junto às instituições tradicionalistas do município, como ação dentro dos festejos farroupilhas.

Nesta quarta-feira (4), as doações poderão ser feitas em Esteio (Hospital São Camilo) e Frederico Westphalen (UBS Dr. Ayres Cerutti). Na sexta, a ação será em Lagoa Vermelha, na UBS Nossa Senhora Consoladora. Na próxima semana, a agenda prossegue por Parobé e Canguçu na terça-feira (10), em Santo Ângelo na quarta-feira (11) e em Sapucaia do Sul na quinta-feira (12).

No sábado (14), os hemocentros Estadual de Porto Alegre (Hemorgs), Regional de Cruz Alta (Hemocruz) e Regional de Santa Maria (Hemosm) estarão extraordinariamente abertos pela manhã para doação. No mesmo dia, em Bagé, o ambulatório da Santa Casa também atenderá nos turnos da manhã e da tarde, por meio de uma ação do Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel).

Na sequência do mês, ainda haverá coletas nas cidades de Estância Velha, Gravataí, Tupanciretã e Piratini, além de retorno das ações a algumas das cidades já visitadas no mês. O calendário completo com as ações pode ser conferido no site do governo gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/hemocentros-do-rio-grande-do-sul-farao-acoes-em-17-cidades-ao-longo-deste-mes/

Hemocentros do Rio Grande do Sul farão ações em 17 cidades ao longo deste mês

2024-09-03