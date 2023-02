Futebol Herança de Pelé começa a ser debatida na Justiça: saiba quem são os 9 beneficiários

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Pelé morreu no fim do ano passado, vítima de câncer. (Foto: Ricardo Stuckert/CBF)

Começou a ser debatida na 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos (SP), no início de fevereiro, o processo de inventário e partilha dos bens de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu em 29 de dezembro do ano passado, vítima de câncer de cólon.

Até o momento, já pediram credenciamento no processo a viúva do Rei do futebol, Márcia Aoki Cibele do Nascimento, além dos seis filhos de Pelé e dois netos, filhos de Sandra Regina, que morreu em 2022.

Todos tiveram seus nomes incluídos como “herdeiros”, a exceção da enteada de Pelé, Gemima Mcmahon, filha de Assíria Nascimento, com quem o ex-jogador foi casado. A juíza pediu para que Gemina comprove a relação de parentesco, para assim decidir sobre sua participação ou não no caso.

Em sua manifestação inicial, Márcia Aoki informou que já está sendo providenciada a ação de abertura, registro e cumprimento do testamento deixado pelo tricampeão mundial.

O tamanho do patrimônio em nome do maior jogador de todos os tempos ainda será dimensionado. Em 2014, levantamento da revista “Forbes” estimou em mais de US$ 15 milhões o patrimônio de Pelé, algo superior a R$ 75 milhões pela cotação atual.

Veja a lista dos herdeiros credenciados ao processo:

Viúva: Márcia Aoki Cibele do Nascimento

Filhos: Edson do Nascimento, Kely Christina Nascimento, Jennifer Nascimento, Flávia Christina Arantes do Nascimento, Joshua Arantes do Nascimento e Celeste Arantes do Nascimento.

Netos: Octavio Felinto Neto, Gabriel Arantes do Nascimento Felinto (filhos de Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento).

“Drible”

O ex-jogador agiu para não deixar a viúva sem nada. A empresária Márcia Aoki, de 56 anos, não é herdeira por direito, apesar de ter se relacionado com ele por mais de 10 anos.

O casamento ocorreu em 9 de julho de 2016 e durou até a morte do ex-jogador, em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em consequência de um câncer.

Segundo o artigo 1.641 do Código Civil Brasileiro, a pessoa com mais de 70 anos não pode escolher o regime de bens quando se casa. Obrigatoriamente será o de separação total.

Pelé tinha 75 anos na data da cerimônia realizada em uma casa de eventos no Guarujá, litoral paulista, onde o casal morava em uma mansão de frente para o mar.

Sabe-se que Márcia sempre foi bem-sucedida. Tinha o próprio patrimônio antes de começar a namorar Pelé. Nunca dependeu dele financeiramente.

O maior atleta do século XX determinou que a terceira mulher receba 30% do patrimônio deixado.

Representados por diferentes advogados, os familiares aguardam o fim do inventário, ou seja, o levantamento de todos os imóveis, investimentos e outros bens do falecido. Eventuais dívidas são incluídas no documento.

Somente depois disso começa o processo de partilha entre os herdeiros. Essa divisão pode ser judicial ou extrajudicial, a depender do acordo entre as partes beneficiadas.

