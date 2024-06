Geral Herança de R$ 300 milhões de ex-vice-presidente do Itaú é alvo de disputa

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Renato Roberto Cuoco faleceu em 2021, após enfrentar dois cânceres. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2021, a morte de um ex-vice-presidente do Itaú abriu uma disputa entre familiares por um pedaço da herança milionária deixada pelo empresário, que não deixou filhos. Entre investimentos e imóveis, Renato Roberto Cuoco, de 77 anos, era chefe de operações da área de tecnologia da informação conquistou um patrimônio avaliado em cerca de R$ 300 milhões, visado por sobrinhos em caso que chegou a ser judicializado. Veja abaixo quem disputa a herança.

– Irmãos Alberto e Felipe Renato Cuoco: Filho do irmão de Renato, Alberto Renato Cuoco recebeu metade da herança após a morte do tio. Desde 2021, ele divide os recursos com o irmão Felipe Renato Cuoco. Além de parente do engenheiro, Alberto também trabalhava na área de suporte técnico do Itaú.

– Andrea Costa Motta Salino: Andrea Costa Motta Salino é sobrinha por parte da ex-esposa de Renato, Letizia Cuoco, também já falecida, em 2013, e pede na Justiça o reconhecimento de paternidade socioafetiva com o engenheiro para ser reconhecida como herdeira. O processo começou em 2022 e a última decisão, de 2023, negou o pedido de Andrea.

“Eu não passava o Natal com o meu pai (biológico), passava com ele”, diz Andrea. Ela conta que, desde criança, passou a dividir o tempo entre a casa dos pais biológicos, na Mooca, Zona Leste, e a dos tios Renato e Letizia, seus padrinhos, em Perdizes, Zona Oeste da capital paulista.

“Ela comprava presente de Dia dos Pais para o Renato e tem diversas fotos dele dançando como se fosse o avô das filhas dela nas festas de 15 anos das meninas”, segue a advogada.

Renato e Letizia passaram a pagar a escola e, posteriormente, a faculdade de direito de Andrea, que trabalhou por um período no Itaú. Hoje, aos 49 anos e mãe de três filhos, ela conta que depois que deu à luz o segundo filho, no início dos anos 2000, parou de trabalhar e começou a ter a vida financeira custeada por Renato.

“Ele era a minha base emocional e também financeira. Pagava as faculdades de medicina dos meus filhos. A gente passava os finais de semana juntos nas casas que ele tinha em Valinhos (interior paulista) e no Guarujá”, diz Andrea.

No processo judicial, a defesa afirma que Renato bancava o convênio médico de Andrea, IPVA de automóveis, duas empregadas domésticas, motorista particular e fazia depósitos mensais para o pagamento do cartão de crédito, em montante que por vezes ultrapassava R$100 mil.

– Renato Roberto Cuoco faleceu em 2021: Renato faleceu em 2021, após enfrentar dois cânceres. Andrea afirma que, durante a pandemia, Alberto e Felipe se aproximaram do tio e passaram a cuidar da saúde do executivo. Na versão dela, após o falecimento do engenheiro os sobrinhos picotaram documentos que estavam no apartamento de Renato, em Perdizes. Andrea também acusa os primos de se aproveitarem do estado de saúde debilitado do tio para ter acesso às finanças dele.

A defesa dos sobrinhos afirmou para a Justiça que, na picotagem de documentos apontada por Andrea, a dupla não destruiu documentos relevantes, mas apenas se desfez de “papelada acumulada ao longo dos anos” no apartamento de Renato.

Cuoco foi um dos fundadores da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. Em 1989, ele auxiliou na digitalização de quadros de mais de 2.000 pintores atuantes no país e era membro da Diretoria Executiva do Itaú Cultural, segundo o site da instituição.

Um inquérito policial chegou a apurar uma acusação de fraude na troca de beneficiários de previdência privada e aplicações financeiras que o executivo deixou em fundos de investimento. O banco Itaú, no entanto, informou para a polícia que não identificou indícios de fraude nas operações financeiras sob a titularidade de Renato e a investigação foi arquivada.

“Ele começou a ficar doente em 2019, quando teve câncer de próstata. Na pandemia, fiquei no Guarujá e o Alberto começou a ficar na casa do meu tio, a se oferecer para ajudá-lo. Em 2021, sofreu uma queda e foi parar no hospital. Foi aí que ele (Alberto) me contou que o tio estava com câncer novamente, com metástase cerebral”, diz Andrea.

Do patrimônio de Renato, a sobrinha recebeu um seguro que estava em seu nome, de R$ 3 milhões, segundo o processo judicial. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/heranca-de-r-300-milhoes-de-ex-vice-presidente-do-itau-em-disputa/

Herança de R$ 300 milhões de ex-vice-presidente do Itaú é alvo de disputa

2024-05-30