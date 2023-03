Futebol Herança de Pelé: 70% do patrimônio poderá ser dividido em até nove partes

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

Estariam incluídos na partilha os sete filhos do ex-jogador, além de dois reconhecidos oficialmente Foto: Reprodução Estariam incluídos na partilha os sete filhos do ex-jogador, além de dois reconhecidos oficialmente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os 70% da herança de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, poderão ser divididos em até nove partes. O ex-jogador é pai de sete filhos: Sandra, Flávia, os gêmeos Celeste e Joshua, Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. No entanto, outras duas pessoas também poderão ser consideradas como herdeiras do Rei (entenda abaixo).

Pelé indicou em testamento o desejo que a viúva Márcia Aoki fique com 30% dos bens dele, incluindo a casa de Guarujá, no litoral de São Paulo. O Rei do futebol morreu aos 82 anos em 29 de dezembro do ano passado.

Os herdeiros são Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, Kely Cristina Cholbi Nascimento e Jeniffer Cholbi Nascimento, filhos do Pelé primeiro casamento do ex-jogador, com Rosemeri dos Reis Cholbi (1º casamento); Flávia Kurtz Arantes do Nascimento e Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, reconhecidas por Pelé; Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento, do segundo casamento, Assíria Nascimento.

No caso de Sandra, que já é falecida, Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento Felinto, netos de Pelé, dividirão entre si a parte da herança dela. “A Sandra é falecida e quem representa ela são os dois filhos, mas veja, não são dois herdeiros a mais, é um herdeiro só que é ela que divide [esse quinhão] entre os dois”, explicou o advogado Augusto Miglioli, que representa Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, Kely Nascimento e Jennifer Nascimento.

Outros possíveis

A enteada de Pelé, Gemina Lemos Macmahon, que é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste, entrou com um pedido para que seja reconhecida como filha socioafetiva de Pelé e, dessa forma, considerada como herdeira. Miglioli explicou que no caso de Gemina o reconhecimento poderá ocorrer de duas formas: ou pela concordância de todos os herdeiros ou ela precisará buscar reconhecimento fora do andamento do inventário. “Esse é mais um dos temas que está sendo conversado entre os herdeiros, mas não posso afirmar que vai haver a concordância de todos”.

Além dela, Maria do Socorro Azevedo pode vir a ser considerada como herdeira do ex-jogador caso o exame de DNA, que deverá ser realizado com os filhos de Pelé, der positivo. Ela registrou uma ação de investigação de paternidade na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e o processo corre sob segredo de Justiça em Itaquera (SP).

“Enquanto não houver um resultado positivo a respeito dessa situação a gente nem pode cogitar ela ainda como herdeira. O que se tem é uma expectativa de direito, se confirmar de fato ela vai ingressar como herdeira”, pontuou o advogado.

Valor do patrimônio

Segundo o advogado, ainda é impossível falar em um valor do patrimônio deixado por Pelé, pois, ao longo dos anos, o ex-jogador acumulou patrimônio, mas também se desfez de alguns ao vender por necessidade e interesse. “Depende de verificação. Não se sabe ainda, não é o momento de se saber até porque depende de avaliação [desses bens]”.

