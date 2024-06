Colunistas Hermanos, pero no mucho

Por Leandro Mazzini | 11 de junho de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Polícia Federal descobriu que os brasileiros que fugiram para a Argentina, cientes de que seriam alvos do inquérito no STF que está cercando o bando que invadiu os palácios em Brasília no 8 de Janeiro de 2023, planejaram uma defesa conjunta. Foi uma comitiva bem organizada na fuga. Contrataram uma banca de advogados no Brasil e outra em Buenos Aires, e sonham em conseguir asilo político do presidente Javier Milei, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há evidências ainda de que o político brasileiro tenha pedido algo nesse sentido ao chefe da nação argentina, mas há no grupo foragido quem fale em apoio de parlamentares bolsonaristas na demanda. Questionada pela Coluna se já acionou a Polícia Nacional – a sua equivalente hermana – para captura e deportação, a PF não respondeu ainda a reportagem.

Aperto em Geller

A situação do secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller, ficou mais difícil ontem. Ele é cobrado por palacianos e no Congresso (a Câmara pode abrir a CPI do Arroz) após seu ex-funcionário intermediar em leilão R$ 580 milhões para o cereal na Conab. O ministro Fávaro está irritado, a bancada ruralista já fala em Cid Caldas para lugar de Geller. O deputado Alceu Moreira capitaneia a turma.

Mais voos

A Embratur vai anunciar hoje mais voos internacionais para o País. O presidente Marcelo Freixo vai apresentar resultados das assinaturas da 1ª rodada do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI). O programa-piloto apresentará também mais propostas de destinos junto às aéreas estrangeiras que atuam no Brasil. Os recursos são do Fundo Nacional de Aviação Civil.

APAE na ONU

A Federação das APAES do Estado de São Paulo vai prestigiar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na sede da ONU em Nova York. A Dra. Cristiany de Castro, renomada defensora dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, será a representante do FEAPAES-SP no evento que visa fortalecer políticas públicas inclusivas e garantir acesso igualitário.

Gorjeta ou assalto?

Um movimento cada vez maior tem sido só sentido na hora de pagar a conta, nos melhores restaurantes das capitais: as gorjetas dos garçons, opcionais e que não passavam de 10%, agora estão em 13%, e em muitos estabelecimentos obrigatórias e inegociáveis. O Procon está de olho.

Brasif no campo

A Brasif avançou no setor de máquinas leves e pesadas e adquiriu a Maxum Máquinas e Equipamentos. O anúncio foi feito ontem, sob as bênçãos do CADE. Assim, a brasileira amplia sua abrangência no mercado internacional. Com a aquisição das concessionárias, localizadas na Bahia e no Piauí, a Brasif projeta incremento de 40% na receita bruta de 2024, estimada em R$ 2,3 bilhões.

(Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo)

