Por Bruno Laux | 11 de junho de 2024

(Foto: Lauro Alves/Secom)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Indústria em recuperação

A FIERGS reuniu autoridades federais e estaduais nesta segunda-feira para tratar das demandas prioritárias do setor industrial em meio à reconstrução do RS no pós-crise climática. Entre as questões elencadas pela entidade, estão propostas nas áreas de Crédito e Financiamento, Relações de Trabalho, Tributação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Comércio Exterior e Regulação.

Oitiva na Câmara

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara recebe nesta terça-feira o ministro para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, para falar sobre a acusação de uso da PF na investigação de opositores do governo federal. A denúncia surge a partir da apuração solicitada pelo Ministério da Justiça sobre disseminadores de fake news relacionadas às ações do governo no território gaúcho.

Restabelecimento pós-crise

A retomada das atividades econômicas e a reconstrução dos municípios gaúchos após as enchentes serão tema de audiência pública nesta quarta-feira na comissão externa da Câmara sobre prevenção e auxílio a calamidades naturais. Proposto pelo deputado Marcel Van Hattem (NOVO-RS), o encontro reunirá empresários, comerciantes e agricultores para tratar das demandas pós-crise climática no estado.

Proposta de anistia

O ministro do STF, Luiz Fux, está avaliando propor uma negociação entre o Planalto e o governo gaúcho para dialogar sobre um possível acordo voltado à anistia da dívida do RS com a União. A discussão atende a uma solicitação da OAB-RS à Suprema Corte, que propõe o perdão da dívida como medida humanitária frente à recente catástrofe climática no estado.

Plano de IA

O governo federal estabeleceu um Grupo de Trabalho para assessorar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na construção de uma proposta para um Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O núcleo, que contará com apoio administrativo da Secretaria-Executiva da pasta, deve auxiliar no impulsionamento do desenvolvimento ético e sustentável da tecnologia no país.

Pauta revertida

O presidente Lula sinalizou estar irritado com a crise gerada a partir do leilão de arroz promovido pela Conab para evitar alta nos preços do produto após as enchentes no RS. O chefe do Executivo, que cobrou uma resposta do governo aos ruídos no entorno do assunto, aponta que uma pauta supostamente positiva para o Executivo foi revertida favorecendo a oposição.

Política para desaparecidos

A Comissão de Segurança Pública do Senado ouvirá nesta quinta-feira representantes de órgãos públicos envolvidos na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Os convidados devem fornecer explicações sobre o funcionamento das comunicações entre os órgãos e sobre a divulgação de dados básicos dos desaparecidos, para que os senadores avaliem a execução do programa.

Prova reagendada

O Inmetro anunciou nesta segunda-feira o dia 1º de setembro como nova data para aplicação das provas do concurso dos cargos de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade. Anteriormente previsto para o dia 12 de maio, o processo foi adiado em função das recentes inundações no RS.

Alterações no Turismo

O Senado analisa nesta quarta-feira um projeto de lei que dispõe de medidas emergenciais destinadas ao setor do turismo e da cultura do RS. Relatado pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), o texto trata de questões relacionadas a adiamentos ou cancelamento de serviços, reservas e eventos em decorrência de desastres naturais.

Recomposição literária

O senador Paulo Paim (PT-RS) anunciou nesta segunda-feira que o Senado vai ajudar a recompor as bibliotecas de universidades e institutos federais atingidos pelas enchentes no RS. A Casa Legislativa doará um exemplar de cada publicação que já editou, abrangendo selos das edições técnicas e do Conselho Editorial.

Habitação social

O governo gaúcho publicou nesta segunda-feira a lei que institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social. A proposta prevê, entre outros princípios, o desenvolvimento de tecnologias que ampliem a resiliência e a sustentabilidade das construções e espaços destinados a locais do gênero.

Repasse anunciado

O Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, administrado pelo Ministério Público do RS, vai encaminhar cerca de R$2 milhões para projetos voltados à saúde e controle populacional de animais resgatados nas enchentes. As iniciativas, inscritas como emergenciais no núcleo de recursos, foram aprovadas nesta segunda-feira em reunião ordinária do seu Conselho Gestor.

Atendimento aos quilombolas

A Força Nacional do SUS e a Secretaria Municipal da Saúde iniciaram nesta semana uma série de atendimentos às comunidades quilombolas de Porto Alegre. Equipes volantes de profissionais ligados aos órgãos atenderam cerca de 130 famílias nos locais, os quais estão entre os mais vulneráveis na Capital após a crise climática.

Superação da catástrofe

A Câmara de Porto Alegre vai emoldurar uma bandeira do Rio Grande do Sul atingida por lama, a qual foi encontrada em frente ao prédio do Legislativo porto-alegrense após as enchentes. O presidente da Casa, vereador Mauro Pinheiro, do Progressistas, afirmou que a peça será colocada em um local de destaque “para que sirva de lembrança e para que nunca mais aconteça na cidade”.

Suplente empossado

O suplente José Vendruscollo (MDB) tomou posse nesta segunda-feira como vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre. O parlamentar substitui o vereador e líder do governo Melo na Casa, Idenir Cecchim (MDB), que está de licença.

Retomada do Mercado

O Mercado Público de Porto Alegre realizou nesta segunda-feira a religação das luzes internas das bancas de vendas do espaço. A partir do restabelecimento da energia, os mercadeiros puderam colocar freezers, geladeiras e outros dispositivos em funcionamento.

