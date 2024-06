Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 11 de junho de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Votações agilizadas

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), participou nesta segunda-feira, ao lado de autoridades federais e estaduais, de um ato convocado pela FIERGS para tratar das demandas da indústria gaúcha em meio à reconstrução do RS após as enchentes. Em discurso aos presentes, o chefe Legislativo destacou a celeridade das votações de pautas emergenciais originárias do Executivo e parabenizou os legisladores pela compreensão e pelo trabalho no período agudo da crise. “Estamos presenciando a força do Rio Grande, a força do trabalho e de todos os Poderes. Nunca tivemos uma união como estamos vendo. Vamos reconstituir a partir da força do trabalho e da federação”, destacou Brito.

Atenção ao campo

Frente ao amplo número de prejuízos causados pela recente catástrofe climática às famílias da zona rural do RS, o deputado Sergio Peres (Republicanos) solicitou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, uma atenção especial às ações e políticas de auxílio do governo federal para os produtores agropecuários. O parlamentar defende a prorrogação de parcelas de financiamentos, investimento e comercialização, e a criação de um “Crédito de Reconstrução” e “Crédito Investimentos”, dentre as medidas necessárias para a geração de renda, a criação de empregos e a manutenção da população no campo. “Nas propriedades rurais, a força e o volume das águas destruíram casas, estradas, plantações, comprometendo lavouras e criações – e também impedindo que as famílias retornem às suas atividades”, destaca Peres.

Visitas ao interior

O deputado Capitão Martim (Republicanos) segue realizando visitas em cidades do interior gaúcho que estão entre as mais atingidas pelas inundações. Durante as vistorias, o parlamentar tem inspecionado obras de prevenção e discutido ações de mitigação e preparo para enfrentar eventos climáticos, dando destaque para a situação dos arroios e ao desassoreamento de grandes afluentes. “Vistoriar a situação dos arroios e discutir a questão do desassoreamento nos grandes afluentes é essencial para que as enchentes após cada chuva não se tornem situações de calamidade, com inundações, deslizamentos e evacuações de cidades”, afirmou o deputado.

Direito à moradia

A Frente Parlamentar em Defesa da Moradia Digna e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia gaúcha solicitaram à Corregedoria-Geral de Justiça que a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do RS interfira diante da decisão de reintegração de posse do antigo Hotel Arvoredo, em Porto Alegre. Os grupos, que se propuseram a intermediar a situação, sugerem uma negociação entre o proprietário e os poderes públicos para uma possível aquisição do imóvel ou realocação das famílias desabrigadas pelas enchentes que estão no local, dentro dos parâmetros de uma moradia digna, que não seja uma condição precária de abrigamento. “É notório que o imóvel não cumpre sua função social e diante da maior catástrofe ambiental da história do nosso estado, não é possível que o único resultado desse impasse seja o despejo de famílias que perderam tudo e não têm onde morar”, afirma Luciana Genro, presidente da frente parlamentar.

Vistoria no aeroporto

O presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, Frederico Antunes (PP), liderou nesta segunda-feira uma visita técnica de deputados estaduais e federais ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Os parlamentares realizaram a vistoria para verificar os danos causados pelas inundações no local, além de coletar informações com especialistas da Fraport, concessionária responsável pela estrutura. “A reunião de hoje serve para os parlamentares que ainda não puderam ter conhecimento dos custos estimados, das planilhas e da complexidade das obras. Agora eles podem compreender, de modo detalhado, para auxiliarem no processo”, destacou Antunes.

