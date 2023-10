Mundo Hezbollah assume ataques desse sábado no norte de Israel; cinco pessoas ficaram feridas

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Exército de Israel e membros do Hezbollah já estão trocando tiros no muro da fronteira, segundo a imprensa israelense. (Foto: Reprodução)

O grupo armado Hezbollah assumiu a autoria dataques deste sábado (14) no norte de Israel. Cinco israelenses ficaram feridas com os ataques. Segundo o jornal israelense “Haaretz”, uma pessoa está em estado crítico e duas estão moderadamente feridas depois de serem atingidas por morteiros do Hezbollah na área norte do Monte Dov.

Um porta-voz do IDF informou que cerca de 30 morteiros foram disparados contra território israelense, alguns dos quais caíram no Líbano. Em resposta, as Forças Armadas Israelenses atacaram os locais de onde estariam sendo feito os disparos.

O “Haaretz” também informa que uma pessoa está em estado crítico e outro gravemente ferida depois de manusear um foguete caído em um clube de mergulho na cidade de Nahariyya, também no norte do país.

Os ataques do Hezbollah ocorrem oito dias após o governo de Israel ter declarado guerra contra o Hamas, grupo islâmico de resistência ao avanço israelense sobre o território palestino e que controla a Faixa de Gaza. No último sábado (70, o Hamas deflagrou o mais ousado ataque contra o território israelense em décadas, atingindo civis e militares indistintamente, por terra e pelo ar.

Alta autoridade do Hezbollah, Naim Qassem disse que grupo estava pronto para entrar na guerra, mas que faria isso “quando chegasse a hora”. Países árabes e a ONU pediram ao grupo que não interferisse na guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.

Na sexta-feira (13), o jornalista Issam Abdallah, da agência Reuters, morreu em um bombardeio no sul do Líbano, na fronteira com Israel. Ele trabalhava junto com uma equipe de imprensa na região e foi atingido enquanto transmitia ao vivo um dos bombardeios. Outros seis jornalistas ficaram feridos.

Ataque mútuo

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam ter atingido vários alvos militares no Líbano, neste sábado (14). Em um comunicado, os militares israelenses sustentam que as estruturas atingidas pertencem ao grupo libanês Hezbollah, que reivindicou a responsabilidade por alguns dos ataques que Israel sofreu desde essa sexta-feira (13).

“Aeronaves, artilharia e tanques das FDI atingiram vários alvos militares da organização terrorista Hezbollah, no Líbano, em resposta aos morteiros lançados contra o território israelense hoje cedo”, informaram os militares, referindo-se ao ataque militar que a organização libanesa deflagrou, esta manhã, contra postos israelenses perto da tríplice fronteira entre Líbano, Israel e Síria, em áreas disputados pelos dois primeiros países.

Hezbollah

O Hezbollah é uma organização libanesa que surgiu durante a guerra civil no Líbano na década de 1980. Influenciado pelo Irã e apoiado pela Síria, o grupo concentra-se na resistência contra Israel e na promoção da influência xiita no Oriente Médio.

A organização surgiu em resposta à ocupação israelense do sul do território libanês. Apoiado pelo Irã, o Hezbollah se tornou uma força de resistência contra Israel. Sua ala militar é considerada uma das mais poderosas da região, tendo lançado ataques contra alvos israelenses.

