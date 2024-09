Mundo Hezbollah dispara cerca de 150 mísseis contra Israel, que bombardeia alvos no Líbano em reposta

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

O bombardeio israelense em Beirute deixou 37 mortos e matou um comandante de operações militares do grupo. (Foto: Reprodução de vídeo)

O grupo extremista libanês Hezbollah disparou cerca de 150 mísseis contra o norte de Israel na madrugada desse domingo (22), segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI). Em resposta, o Exército israelense realizou bombardeios em alvos do Hezbollah no sul do Líbano.

Os foguetes do Hezbollah atingiram uma área mais ao sul, mas ainda no norte de Israel, do que os disparos anteriores, acionando sirenes de alerta aéreo em toda a região. O exército israelense afirmou que os foguetes foram disparados “em direção a áreas civis”, apontando para uma possível escalada, já que os ataques anteriores tinham como alvo principal instalações militares.

A troca de agressões é decorrente das explosões de pagers e de walkie-talkies de membros do Hezbollah no Líbano nesta semana. As tensões entre Israel e o grupo extremista se acirraram, e os bombardeios intensificaram.

Segundo equipes de resgate israelenses, quatro pessoas ficaram feridas por estilhaços perto de Haifa, onde prédios foram danificados e carros pegaram fogo. Ainda não se sabe se os danos foram causados por um foguete ou pela atuação de defesas aéreas do país.

Em contrapartida, o Hezbollah disse em comunicado no Telegram que “bombardeou complexos de indústrias militares da empresa Rafael, especializada em meios e equipamentos eletrônicos, localizada ao norte da cidade de Haifa, com dezenas de mísseis do tipo Fadi 1, Fadi 2 e Katyusha.”

Haifa é a terceira maior cidade de Israel e possui uma usina nuclear nos seus arredores. As regiões perto da cidade abrigam bases militares israelenses.

O exército israelense disse que realizou uma onda de ataques no sul do Líbano nas últimas 24 horas, atingindo cerca de 400 alvos militares do grupo extremista, incluindo lançadores de foguetes.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, disse neste domingo que o Hezbollah “está começando a sentir o gosto da capacidade militar israelense” e afirmou que continuará a operação contra o grupo extremista até o norte do país estar seguro.

Na sexta (20), o Exército israelense realizou o maior bombardeio em Beirute, capital do Líbano, desde o início da guerra na Faixa de Gaza – travada entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Em resposta, o Hezbollah disparou cerca de 150 mísseis contra o território israelense. O bombardeio israelense em Beirute deixou 37 mortos e matou um comandante de operações militares do grupo.

Israel e Hezbollah têm trocado fogo desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano, quando o grupo militante começou a disparar foguetes em solidariedade aos palestinos e seu aliado Hamas, apoiado pelo Irã. Os conflitos em baixa intensidade já mataram dezenas de pessoas em Israel, centenas no Líbano e deslocaram dezenas de milhares de ambos os lados da fronteira.

Calma na fronteira

Nenhum dos lados acredita estar buscando uma guerra. No entanto, nas últimas semanas, Israel mudou seu foco de Gaza para o Líbano e prometeu restaurar a calma na fronteira para que seus cidadãos possam retornar para casa. O Hezbollah afirmou que só interromperá seus ataques se houver um cessar-fogo em Gaza, o que parece cada vez mais elusivo, já que as longas negociações lideradas pelos Estados Unidos, Egito e Catar têm estagnado repetidamente.

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, no qual militantes palestinos mataram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram cerca de 250. Eles ainda mantêm cerca de 100 reféns, um terço dos quais acredita-se estar morto. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que mais de 41.000 palestinos foram mortos, sem especificar quantos eram combatentes, mas afirmando que mulheres e crianças representam mais da metade dos mortos.

A mídia israelense relatou que os foguetes disparados do Líbano na manhã de domingo foram interceptados nas áreas de Haifa e Nazaré, que estão mais ao sul do que a maioria dos disparos de foguetes até agora. Israel cancelou as aulas em todo o norte, intensificando a sensação de crise. As informações são do G1.

Hezbollah dispara cerca de 150 mísseis contra Israel, que bombardeia alvos no Líbano em reposta

2024-09-22