Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Lula viajou no sábado (21) para a Assembleia da Onu. O vice-presidente Geraldo Alckmin ficou no Brasil. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Chefes de poder e ministros compõem a comitiva brasileira que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Nova York, nos Estados Unidos, para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta semana.

O presidente viajou nesse sábado (21) e fará na terça-feira (24) o discurso de abertura da conferência, conforme a tradição internacional. Apesar de comporem a delegação brasileira, nem todas as autoridades viajam junto do presidente. Além da conferência em si, os integrantes da comitiva também devem se dedicar a eventos paralelos.

A primeira-dama Janja Lula da Silva viajou antes do presidente, na quarta-feira (18), e terá agenda própria na conferência. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, viajou na quinta-feira (19).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), viajou junto com o presidente Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), viajou no domingo (22), um dia depois do que o chefe do Executivo.

A abertura do debate geral é tradicionalmente feita pelo Brasil. Neste ano, o governo tem o peso de ocupar a presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, além de sediar, no próximo ano, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas (COP-30).

A agenda de Lula inclui, no domingo (22), a primeira sessão da Cúpula do Futuro, convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, sendo o segundo orador previsto para discursar. A Cúpula será realizada entre os dias 20 e 23 de setembro.

Ao longo do evento, Lula deve abordar como temas principais em seus discursos a inclusão e o combate à fome, o esforço para a transição energética e a reforma da governança global.

Agenda paralela

A primeira-dama Janja cumpre uma agenda paralela à do presidente. Nesse sábado, ela participou de um encontro promovido pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza na Universidade de Columbia.

Na segunda-feira (23), Janja participa de um evento sobre como mulheres líderes no setor financeiro podem impulsionar uma transição climática justa. Ela também estará em evento relacionado ao compromisso das primeiras-damas no desenvolvimento da primeira infância.

Outra agenda paralela é cumprida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele participa da Climate Week NYC (Semana do Clima), com foco na ação climática. Já o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho, cumprirá agendas no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e com o B20, o Fórum Global de Negócios.

Leia a lista de autoridades que viajam para Nova York para a conferência da ONU:

– Primeira-dama Janja Lula da Silva;

– Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (a confirmar);

– Presidente da Câmara, Arthur Lira;

– Presidente do STF, Luís Roberto Barroso;

– Procurador-Geral da República, Paulo Gonet;

– Ministro da Fazenda, Fernando Haddad;

– Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira;

– Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva;

– Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco;

– Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara;

– Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves;

– Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck;

– Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos;

– Ministro do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome, Wellington Dias;

– Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Carvalho;

– Secretária do Ministério do Planejamento, Renata Amaral.

