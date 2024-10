Mundo Hezbollah diz que lançou foguetes em direção a Tel Aviv; sirenes tocam na cidade

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

As Forças de Defesa de Israel confirmaram que as sirenes soaram em Tel Aviv, colocando a população em alerta máximo Foto: Reprodução de vídeo

O Hezbollah afirmou ter lançado uma série de foguetes em direção a Israel nesta terça-feira (1º), elevando as tensões na região. As FDI (Forças de Defesa de Israel) confirmaram que as sirenes soaram em Tel Aviv, colocando a população em alerta máximo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um apelo à população para que permaneça unida e siga as orientações das autoridades, à medida que os temores de um ataque iminente do Irã aumentam. Netanyahu classificou a situação como o ‘ápice de uma guerra contra o eixo do mal’, referindo-se ao Irã e aos grupos que o país apoia na região.

Israel em alerta máximo

As FDI anunciaram a convocação de cerca de 20 mil soldados reservistas para possíveis operações no Líbano. Segundo informações do exército israelense, já foi realizada uma incursão inicial com o objetivo de atacar alvos específicos do Hezbollah e evitar uma possível invasão terrestre contra cidades no norte de Israel.

O nível de alerta foi elevado em Tel Aviv e em toda a região central de Israel, com as autoridades pedindo à população que permaneça próxima a abrigos antiaéreos. Estima-se que cerca de 70% da população israelense, incluindo as regiões central, Jerusalém e o norte do país, esteja em estado de alerta máximo.

Impacto na vida cotidiana

O clima de tensão afetou significativamente a rotina dos israelenses. Todas as atividades ao ar livre, incluindo passeios e atividades extraescolares, foram canceladas. As praias, que normalmente estariam cheias devido ao clima ainda quente do outono, foram fechadas na região central de Israel.

Em Tel Aviv, o cenário é de uma cidade praticamente vazia, com praças públicas desertas em um horário que normalmente estaria repleto de pessoas, especialmente às vésperas de um feriado judaico. A população aguarda com apreensão os próximos desenvolvimentos, temendo possíveis ataques do Hezbollah a partir do Líbano ou mesmo do Irã.

A situação permanece extremamente volátil, com as autoridades israelenses monitorando de perto qualquer movimento suspeito e mantendo suas forças em prontidão para responder a potenciais ameaças.

