Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

O Hezbollah elegeu nesta terça-feira (29) o sheik Naim Qassem, número 2 no comando do grupo extremista libanês, para suceder o líder Hassan Nasrallah, que foi morto por Israel.

“O conselho da Shura, órgão dirigente do Hezbollah, concordou em eleger o sheik Naim Qassem”, afirmou um comunicado divulgado pelo grupo libanês, que está em guerra contra Israel.

Nasrallah morreu após um ataque aéreo israelense contra instalações do Hezbollah em Beirute, em 27 de setembro. Ele era o chefe do grupo extremista desde 1992. Na ocasião, Israel confirmou que o bombardeio tinha como missão a sua morte. Desde então, Qassem era um dos cotados a assumir o comando, junto com Hashem Safieddine, que teve sua morte confirmada em 23 de outubro.

Qassem integra o Hezbollah há mais de 30 anos e participou das reuniões que levaram à fundação do grupo extremista libanês, na década de 1980. O grupo é apoiado pelo Irã.

Qassem foi nomeado vice-comandante do Hezbollah em 1991 pelo então secretário-geral do grupo armado, Abbas al-Musawi, morto por um ataque de helicóptero israelense no ano seguinte.

Qassem permaneceu em sua posição quando Nasrallah se tornou o número 1 do grupo extremista e tem sido um dos principais porta-vozes do Hezbollah, concedendo entrevistas à mídia estrangeira.

Nascido em 1953 em Beirute, o ativismo político de Qassem começou no Movimento Xiita Libanês Amal. Ele deixou o grupo em 1979, após a Revolução Islâmica do Irã, que influenciou o pensamento político de muitos jovens ativistas xiitas libaneses.

