Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

62,3% dos lojistas de Porto Alegre pretendem contratar empregados temporários para o fim deste ano, aponta uma pesquisa realizada pelo Sindilojas da Capital. Em 2023, esse índice era de 49%.

Em média, dois funcionários por empresa devem ser contratados. Entre as razões para as contratações de empregados temporários citadas pelos entrevistados, estão as opções “porque o movimento aumenta” (72,3%), “ajudar no atendimento” (63,4%) e “manter a organização” (44,6%).

Entre os que responderam que não pretendem contratar (37,7%), as principais razões apontadas são: quadro de funcionários completo (72,1%), contratam somente efetivos (16,4%) e crise em razão dos prejuízos devido à enchente (6,6%) de maio.

Neste ano, os lojistas que responderam à pesquisa disseram que o tempo de permanência dos empregados temporários deve ser, em média, de 66 dias. As funções mais necessitadas são: vendedor, com 86,1% das citações; empacotador, com 9,9%; caixa, com 8,9%; e estoquista, com 4%. A maioria das contratações deve ocorrer na primeira quinzena de novembro (33,7%), na primeira quinzena de dezembro (28,6%) e na primeira quinzena de outubro (22,7%).

Os requisitos fundamentais para que os candidatos sejam contratados, conforme a pesquisa, são: experiência (84,2%), bom atendimento (49,5%) e disposição (37,6%).

De acordo com o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, os dados do levantamento indicam a necessidade de tanto os candidatos quanto as empresas buscarem por capacitação. “O mercado, cada vez mais dinâmico, busca por pessoas que querem aprender. Ao mesmo tempo, os lojistas precisam estar atentos às diferentes gerações, pois demandam novos estilos de gestão”, afirmou o empresário.

