Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Há vagas para estoquista, empacotador, fiscal de prevenção e perdas, operador de caixa, entre outras funções. (Foto: Agência Brasil)

O Grupo Carrefour está com 803 vagas de emprego abertas no RS, que contemplam lojas em 19 cidades gaúchas: Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana.

Com oportunidades que abrangem diferentes áreas e cargos, as inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até esta quinta-feira (31). As vagas não exigem tempo mínimo de experiência.

A rede Atacadão concentra o maior número de oportunidades. São 683 vagas para estoquista, empacotador, fiscal de prevenção e perdas, operador de caixa, operador de loja, repositor, entre outros. “Ao longo dos anos, temos estabelecido uma relação cada vez mais próxima com as comunidades locais no Rio Grande do Sul. Além de oferecer produtos de qualidade a preços

acessíveis, nossa missão é contribuir para o crescimento econômico e social da região. As vagas abertas são uma excelente oportunidade para novos colaboradores ingressarem em um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade e o desenvolvimento pessoal e profissional. Oferecemos um pacote de benefícios robusto que não só apoia nossos funcionários, mas também as famílias, reforçando nosso papel como uma marca empregadora que investe no futuro de todos. Nosso objetivo é proporcionar uma trajetória de carreira sólida, assim como temos feito com muitos de nossos colaboradores que estão conosco há anos”, afirmou o CEO do Atacadão, Marco Oliveira.

Também estão abertas 120 oportunidades de emprego no hipermercado Carrefour e nas lojas Sam’s Club em Porto Alegre e na Região Metropolitana. As vagas são para frentista de postos de combustíveis, operador de caixa, auxiliar de perecíveis, repositor, agente de fiscalização, empacotador, peixeiro, padeiro e açougueiro.

Para participar do processo seletivo, os candidatos podem comparecer na unidade mais próxima ou se cadastrar no site Pandapé por meio desses dois links: Atacadão e Carrefour, Sam’s Club e postos de combustíveis.

