Acontece Hilton Porto Alegre amplia cardápio do Poa Bistrô e aposta em novo Chá da Tarde

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um novo Menu Executivo está disponível de segunda a sexta, no almoço, enquanto o Chá da Tarde é servido todas as quartas, das 16h às 18h. Foto: Ricardo Sassen Muller Foto: Ricardo Sassen Muller

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Essencial para receber bem, a boa gastronomia é um dos destaques no Hilton Porto Alegre (Rua Olavo Barreto Viana, 18). Sempre alinhado às principais novidades, o hotel localizado no bairro Moinhos de Vento, ampliou o seu cardápio, que agora conta com um Menu Executivo, no almoço de segunda a sexta, e um novo Chá da Tarde, somente nas quartas, das 16h até às 18h. Os novos pratos e o Chá da Tarde, ambos assinados pelo chef Caio Silva, expandem a variedade já proposta pelo Poa Bistrô, restaurante que fica no andar térreo do hotel.

Composto por entrada, prato principal e sobremesa, o Menu Executivo muda a cada semana e conta com três sugestões do chef para escolha do cliente. O valor é de R$ 62 por pessoa.

Para quem quiser aproveitar os pratos do menu fixo, a temporada traz novidades como o Filé mignon ao poivre, Salmão assado com espuma de iogurte e dill acompanhado de arroz negro e alho poró, Croqueta de pão com molho de gochujang e butiá e Cannoli, com nibs de cacau, castanha, cranberry e pistache.

Já no Chá da Tarde, o hotel oferece uma seleção especial de pratos e quitutes pensados para uma verdadeira jornada gastronômica em plena quarta à tarde. Toast de salmão defumado, Croissant de presunto cru, Pesto e mozzarella de búfala, Ciabatta com creme de cogumelos, Quiche de alho poró e doces como Cuca de doce de leite, Brioche, Eclair de creme de baunilha, Tartelete de limão siciliano e Bolo de cenoura com chocolate, são algumas da delícias oferecidas. O serviço é harmonizado com chás da casa, café coado e sucos. O valor é R$ 129 para duas pessoas ou R$ 77,40 para uma pessoa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/hilton-porto-alegre-amplia-cardapio-do-poa-bistro-e-aposta-em-novo-cha-da-tarde/

Hilton Porto Alegre amplia cardápio do Poa Bistrô e aposta em novo Chá da Tarde

2023-09-28