Porto Alegre Hipertensão arterial é tema de ação de saúde neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Haverá orientações de saúde, medição de pressão arterial e vacinação contra gripe e covid para adultos e crianças. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará estacionada, neste sábado (21), no Campo do Piriquito (av. Vicente Monteggia, 2709, bairro Vila Nova) realizando ações alusivas ao Dia Mundial da Hipertensão. Das 10h às 16h, a população com mais de 18 anos poderá aferir a pressão arterial e receber orientações sobre a doença. O público presente no local também poderá se vacinar contra covid-19 e gripe com vacinas disponíveis para adultos e crianças.

Celebrado na última terça-feira, o Dia Mundial da Hipertensão Arterial lembra os riscos da doença. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nas Américas, e a hipertensão arterial é responsável por mais de 50% destas doenças.

De acordo com o médico da coordenação da Atenção Primária à Saúde, João Antônio Bonfadini Lima, a hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, ocorre quando a pressão arterial se mantém sistematicamente igual ou maior que 140 por 90 mm/Hg. “A pressão pode se elevar por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. As causas podem ser hereditárias, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como o fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e a falta de atividade física”, acrescenta.

Por essa razão, as equipes da Unidade Móvel orientarão os usuários a respeito de prevenção e cuidados para quem já recebeu o diagnóstico positivo da doença. “Além dos medicamentos disponíveis para controlar a pressão, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável”, destaca Bonfadini. Uma vez identificada a hipertensão, o cidadão será encaminhado para consulta médica ou de enfermagem. “É importante termos o diagnóstico, pois a hipertensão arterial é silenciosa e, se não tratada, pode ter graves consequências para a saúde”, conclui.

Leitos clínicos

Porto Alegre conta desde a sexta-feira (20), com novos leitos para atendimento de adultos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é um esforço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com os hospitais da Capital para ampliar a capacidade de atendimento em um momento de crescimento das doenças respiratórias. As 20 vagas de enfermaria serão oferecidas pelo Hospital Independência, que fica localizado na Zona Leste da cidade.

De acordo com o diretor adjunto de Atenção Hospitalar e Urgências da SMS, Francisco Isaias, os leitos ajudam a desafogar as urgências e emergências, possibilitando o atendimento de mais pessoas. “Com a chegada do frio, aumenta a incidência de doenças respiratórias e consequentemente a necessidade de mais vagas disponíveis”, conclui.

Para evitar a superlotação da rede hospitalar, a orientação é que, em casos de menor gravidade, os usuários busquem alguma das 132 unidades de saúde da Atenção Primária.

“Estamos unindo esforços para ajudar a suprir a demanda de internações em Porto Alegre. Com as novas vagas, a Capital já soma 121 leitos abertos, entre adultos e pediátricos, ao longo do mês de maio”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

