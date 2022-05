Porto Alegre Porto Alegre realiza ações de educação para o trânsito na campanha Maio Amarelo

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

O movimento destaca a importância da cooperação de todos para a segurança viária. (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA)

A partir do tema Juntos Salvamos Vidas, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Smmu) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizam neste mês diversas ações de educação para o trânsito dentro da campanha para o Maio Amarelo de 2022. O movimento destaca a importância da cooperação de todos para a segurança viária, informação e mobilização da sociedade para um comportamento mais seguro e pacífico com objetivo de reduzir a acidentalidade.

“Em nossos projetos de mobilidade, trabalhamos para que pedestres, ciclistas e motoristas convivam respeitando os espaços uns dos outros. Neste sentido, entendemos como fundamental a realização de ações preventivas e educativas contínuas, que mostrem a relevância deste convívio harmônico entre todos os modais no trânsito das cidades”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

De janeiro a abril de 2022, ocorreram 183 atropelamentos em Porto Alegre, que resultaram em sete mortes, 35% do total de fatalidades, e 204 feridos. Já em relação aos acidentes com envolvimento de motocicletas, de um total de 1.172 ocorrências, resultaram mais de mil feridos e nove vidas perdidas, quase a metade dos 20 óbitos registrados no período.

Através da análise dos dados de acidentalidade da Capital do Programa Vida no Trânsito (PVT), que identificou a necessidade de especial atenção com pedestres e veículos de duas rodas, as atividades foram escolhidas para resultar em um melhor convívio entre os modais, combater as principais causas de acidentes e trazer mais segurança no trânsito a partir da educação e conscientização. “A população precisa ter consciência de que a imprudência no trânsito mata e que desenvolver o autocuidado e a percepção do risco pode salvar muitas vidas no trânsito”, ressalta o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

