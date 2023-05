Saúde Hipertensão e hipotensão: entenda sintomas, diferenças e riscos

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 36 milhões de brasileiros têm hipertensão, e o controle do quadro de pressão alta depende da mudança de hábitos e cuidados diários com o estilo de vida. Os índices saíram de 22,6% de hipertensos em 2006 para 26,3% em 2021, segundo o relatório Vigitem Brasil 2006-2021 publicado naquele ano. A hipertensão não é a única condição de saúde relacionada à pressão arterial, já que existe também a hipotensão ou pressão baixo.

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica, caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea dentro dos vasos, e é definida por níveis de pressão maiores ou iguais a 140×90 mmHg. A doença pode afetar o sistema renal, hormonal, cardiovascular e neurológico.

As recomendações sobre estilo de vida e terapia farmacológica são muito semelhantes, e incluem o uso de bloqueadores do sistema renina-angiotensina, antagonistas do cálcio e tiazídicos.

A última diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão classificou a hipertensão como uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos.

Hipotensão

A hipotensão é definida quando os níveis de pressão arterial estão abaixo ou iguais a 90×60 mmHg. É um quadro transitório gerado pelo sistema nervoso autônomo (SNA), caracterizado por um conjunto de sintomas onde a pressão arterial pode ter valores inferiores ao padrão. A pressão é influenciada pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático, este último representado pelo nervo vago, cuja função é reduzir a pressão arterial. Quando qualquer destes sistemas está em desequilíbrio, a pressão arterial pode reduzir.

Hipertensão

A hipertensão, de acordo com a médica cardiologista Aline Azevedo da Silveira, é uma doença multifatorial. Entre as causas estão: herança genética, idade avançada (onde ocorre o enrijecimento da parede arterial dos grandes vasos), colesterol alto e fatores modificáveis como sobrepeso e obesidade, alimentação inadequada (rica em alimentos industrializados) e sedentarismo.

A nutricionista Nemesis Monteiro explica que a condição é dependente de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais, podendo ter causas endócrinas ou não endócrinas.

“Obesidade, apnéia obstrutitva do sono, sedentarismo, consumo elevado de bebida alcoólica, sexo, etnia, estresse, tabagismo e dieta rica em sódio, com o excesso de sal contido em temperos industrializados ou alimentos ultraprocessados, podem desempenhar um papel no desenvolvimento da hipertensão arterial em pessoas que têm uma tendência genética”, comenta.

Além dos fatores de risco, estudos apontam que o número de casos aumenta com o envelhecimento, podendo ser maiores em indivíduos do sexo masculino com até 50 anos de idade e em mulheres após os 50 anos, em consequência da menopausa e da queda de estrogênio. Por fim, a obesidade e o sobrepeso podem acelerar em até dez anos o aparecimento da doença.

Segundo Aline, as causas da hipotensão são inúmeras. Entre elas estão: diminuição do volume sanguíneo circulante (desidratação, sangramentos), alguns medicamentos, disautonomias (como diabetes e doença de Parkinson), mudanças posturais, reações alérgicas, exposição ao calor, valvopatias, infarto agudo do miocárdio, choque séptico, tromboembolismo pulmonar, entre outras. Pessoas saudáveis podem ter pressão baixa sem que isso esteja relacionado a alguma doença.

Todavia, também pode vir acompanhada de um conjunto de fatores sem causa específica, acometendo o indivíduo em situações comuns como: pós-raquianestesia em parto cesariano; permanecer longo tempo em pé; estar em local fechado e com temperaturas elevadas (metrô, ônibus, avião ou elevador); perdas sanguíneas agudas e perdas sanguíneas menores, como em exame de sangue ou doação de sangue em indivíduos hipotensos.

