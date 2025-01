Política Hoje considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, Bolsonaro teria um duelo equilibrado com Lula se viabilizasse uma candidatura ao Palácio do Planalto em 2026

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Em um dos cenários, em primeiro turno, Lula teria 34,0% das intenções de voto contra 33,9% de Bolsonaro(Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hoje considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria um duelo equilibrado com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, caso conseguisse reverter a sua situação judicial e viabilizar uma candidatura ao Palácio do Planalto em 2026.

É o que aponta levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 7 e 10 de janeiro e divulgado nessa segunda-feira, dia 13. Foram sondados três cenários para o duelo entre os dois líderes da polarização política do País – dois de primeiro turno e um de segundo turno.

No primeiro cenário, em primeiro turno, Lula teria 34,0% das intenções de voto contra 33,9% de Bolsonaro – os dois estão empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 11,3%; o coach Pablo Marçal (PRTB), com 6,1%; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,7%; e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 1,2%. Nesse cenário, 5,6% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 3,3% declararam que não sabem ou não opinaram.

Sem Marçal na disputa Em outra simulação de primeiro turno, sem Pablo Marçal, as posições de Lula e Bolsonaro se inverteriam numericamente: o ex-presidente teria 37,3% das intenções de voto contra 34,4% do atual presidente – ambos, no entanto, continuariam empatados na margem de erro.

Na sequência viriam Ciro Gomes (11,7%), Caiado (5,4%) e Helder Barbalho (1,4%). Entre os entrevistados, 6,2% afirmaram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 3,6% disseram que não sabem ou não opinaram.

Segundo turno

Caso os dois últimos presidentes do País passassem para o segundo turno em um eventual confronto, o empate técnico entre ambos persistiria. Bolsonaro teria 45,7% das intenções de voto contra 42,2% de Lula.

Entre os entrevistados, 8,3% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 3,8% declararam que não sabem ou não opinaram.

Outros adversários

O presidente Lula, segundo a pesquisa, levaria vantagem nos confrontos contra outros rivais na corrida ao Palácio do Planalto, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e governadores de centro-direita como Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ratinho Junior (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás).

A pesquisa ouviu 2.018 eleitores em 164 municípios de todos os Estados e do Distrito Federal.

