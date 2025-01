Política Espero representar o Brasil na posse de Donald Trump, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Ex-presidente espera estar na posse de Trump, no próximo dia 20 de janeiro, em Washington. Foto: Reprodução Ex-presidente espera estar na posse de Trump, no próximo dia 20 de janeiro, em Washington. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que aguarda a liberação de seu passaporte para participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no próximo dia 20 de janeiro, em Washington.

“Não cometi crime algum. Aguardo o passaporte para representar o Brasil lá fora [EUA] já que o atual governante do Brasil representa a Venezuela, a Nicarágua, isto é, países que não são democráticos”, disse Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, disse que o convite enviado para Bolsonaro é um recado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os próximos anos.

“Ao chamar Bolsonaro para a posse, Donald Trump dá um recado ao Lula. Um recado de que o governo não vai seguir um pragmatismo. Trump fez isso, porque ele sofreu perseguição assim como Bolsonaro sofre aqui no Brasil”, disse Eduardo.

Segundo Eduardo Bolsonaro, o Donald Trump pediu a presença de Jair Bolsonaro na posse em Washington. A informação foi repassada após o envio de um e-mail pela equipe do republicano, convidando o ex-presidente brasileiro.

“O e-mail que recebi foi da equipe da organização da posse. Recebi de madrugada o e-mail após saber que o presidente Trump pediu a presença de Jair Bolsonaro no dia.

Aliados de Jair Bolsonaro afirmaram que, se o ministro Alexandre de Moraes negar o pedido de liberação do passaporte, o episódio poderá azedar ainda mais a relação da Suprema Corte brasileira e do governo Lula com a gestão Trump.

Interlocutores lembraram que a inserção do nome de Elon Musk no ano passado no inquérito das milícias digitais, além do episódio da primeira-dama Janja da Silva, que chamou um palavrão com Elon Musk não agradaram a Donald Trump.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa de Jair Bolsonaro apresente à Corte o convite oficial para a posse de Donald Trump antes de decidir sobre a devolução do passaporte do ex-presidente.

O ministro afirmou na decisão que a defesa precisa apresentar documento oficial que comprove o convite para a cerimônia de posse de Donald Trump. A defesa do ex-presidente já respondeu ao questionamento do ministro e aguarda uma decisão.

A defesa incluiu no processo o e-mail recebido pelo deputado Eduardo Bolsonaro, enviado pelo endereço do comitê inaugural de Trump. Segundo os advogados, o domínio “t47inaugural.com” foi registrado exclusivamente para convites e comunicações do evento, como é prática em cerimônias presidenciais dos Estados Unidos.

A tradução juramentada do e-mail foi anexada, e a defesa destacou que, culturalmente, os EUA valorizam a boa-fé do declarante, com rigorosas punições para falsidade.

“Evidenciado que o Comitê Trump Vance Inaugural Committee, Inc. foi eleito pelo Sr. Donald J. Trump como responsável pela organização da próxima posse presidencial dos EUA e escolheu o domínio ‘t47inaugural.com’, conclui-se que o e-mail info@t47inaugural.com é o correio eletrônico oficial e o meio de comunicação formal utilizado pela referida equipe cerimonial. A autenticidade do e-mail é confirmada pela correspondência do domínio ‘t47inaugural.com’ existente tanto no endereço eletrônico quanto no website. A expressão ‘T47’ refere-se ao ‘Mandato 47’ daquele país”, escreveram os advogados de Bolsonaro para Moraes.

