Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Foto: Portal O Sul

Na tarde deste sábado (29), o Inter recebe o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. A bola começa a rolar às 16h e é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Inter está buscando recuperação no Brasileirão após partidas sem vitória e sem marcar um gol. O Colorado abre a rodada na 10ª posição, com 23 pontos. A partida marca a reestreia de Coudet no Beira-Rio. Será o último teste antes do confronto contra o River Plate pelas oitavas da Libertadores da América.

O Cuiabá vem de uma sequência invicta de quatro jogos, sendo duas vitórias consecutivas. Segundo melhor visitante da Série A, o Dourado é o 12º colocado, com 22 pontos. A equipe liderada por António Oliveira mira pontuar fora de casa para manter distância do Z-4.

Escalação do Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes

Escalação do Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Raniele e Pablo Ceppelini; Wellington Silva, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares 1 e 2 : Danilo Ricardo Manis (SP/Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP/Fifa)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

No Beira-Rio, Inter recebe o Cuiabá pelo Brasileirão; acompanhe

2023-07-29