Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Com a derrota para França, Brasil entra pressionado para enfrentar a Jamaica na última rodada Foto: Thais Magalhães/CBF Com a derrota para França, Brasil entra pressionado para enfrentar a Jamaica na última rodada (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira feminina foi derrotada pela seleção francesa na segunda rodada da fase de grupo da Copa do Mundo Feminina. O empate parcial que a amarelinha estava conseguindo durante a partida a colocava em uma situação muito confortável para avançar à próxima fase da competição. Com a derrota, a situação ficou diferente.

A classificação de momento do grupo F tem a França liderando, com quatro pontos. A Jamaica aparece na sequência, com os mesmos quatro pontos. O Brasil, em terceiro, soma três. A já eliminada seleção do Panamá ainda não pontuou.

Na próxima quarta-feira (2), as seleções do grupo F jogam a última partida da fase de grupos em partidas com horário simultâneo, às 7h. Se o Brasil vencer a Jamaica, se classifica para as oitavas de final sem depender do resultado do jogo da França contra o Panamá ou de saldo de gols.

Se a Seleção Brasileira empatar a partida contra as jamaicanas, precisa torcer para a França perder o jogo contra as panamenhas; caso isso ocorra, o Brasil estará classificado com a diferença no saldo de gols. A amarelinha empataria com as francesas no número de pontos, mas tem mais gols marcados na competição.

Caso o Brasil perca a disputa contra a Jamaica, as brasileiras estarão eliminadas da Copa do Mundo Feminina.

2023-07-29