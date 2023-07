Grêmio Com portões fechados, técnico Renato Portaluppi define equipe para enfrentar o Goiás

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Entre os trabalhos estiveram bola parada, ajustes técnicos e situações e estratégia de jogo. Foto: Morgana Schuh/Grêmio

A primeira parte da manhã deste sábado foi de atividades com portões fechados para a imprensa, que finalizaram a preparação do plantel para a partida diante do Goiás, fora de casa. O preparador físico Reverson Pimentel orientou os atletas gremistas em trabalhos de mobilidade, corridas e alongamento.

Na sequência, o comandante Renato Portaluppi, junto da comissão técnica, definiu a equipe que entra em campo no domingo contra o time goiano. Entre os trabalhos estiveram bola parada, ajustes técnicos e situações e estratégia de jogo.

Depois do treinamento, o atacante Luis Suárez respondeu a imprensa na sala de coletivas do CT Luiz Carvalho. O atleta ficará no Clube até o final do ano. A decisão foi acertada entre Grêmio e jogador.

Grêmio e Goiás se enfrentam no Hailé Pinheiro neste domingo (30), a partir das 18h30min.

