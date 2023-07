Esporte Seleção Brasileira perde para a França por 2 a 1 na segunda rodada da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Com o resultado, o Brasil é segundo colocado no grupo F com três pontos. Foto: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1, na manhã deste sábado (29) em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina. Le Sommer e Renard marcaram para as francesas. Debinha descontou para o Brasil. Com o resultado, a Seleção é segunda colocada no grupo F com três pontos. A França lidera com quatro. Na próxima quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília), o Brasil encara a Jamaica pela última rodada da fase de grupos da competição.

O jogo

Diante de um público de mais de 49 mil pessoas, em Brisbane, Austrália, as francesas fizeram um primeiro tempo impecável, com marcação alta e forte na saída de bola brasileira desde os primeiros minutos. Aos 12, a Seleção perdeu a bola na defesa e Le Sommer é travada na hora do chute. A camisa 9, então, toca para o lado e se posiciona na área para esperar cruzamento. Ela tenta a cabeçada e Lelê cai no cantinho para espalmar.

Cinco minutos mais tarde, aos 17, Le Sommer abriu o placar. Karchaoui cruzou, Diani desviou e Le Sommer tocou de cabeça no fundo do gol de Lelê para colocar as francesas na frente. Este foi o 90º gol da atacante do Lyon pela seleção francesa.

Encaixotada na forte marcação francesa, a Seleção conseguiu seu primeiro grande lance de perigo apenas aos 22. Geyse rouba a bola, toca para a atacante Debinha que toca para Adriana chutar de dentro da área tirando tinta da trave.

Um erro de passe na saída de bola brasileira quase fez a França ampliar o placar. Aos 31, Geyoro recebeu belo passe de Karchaoui e Lelê abafa a finalização. Na sequência a arbitragem marcou impedimento do ataque adversário. As francesas, confortáveis em campo, sem uma marcação cerrada brasileira, chegavam com perigo ao ataque. Nos acréscimos, aos 46, Karchaoui chuta rasteiro, Diani quase domina dentro da área e Antônia afasta o perigo.

Reação

As comandadas de Pia Sundhage voltaram com outra postura para a segunda etapa. Com uma equipe mais compacta e organizada, trocando passes e com uma defesa muito sólida, o Brasil não deu tantos espaços quanto no primeiro tempo. Em jogada de escanteio logo aos cinco minutos do segundo tempo, Le Sommer recebeu na primeira trave, mas teve o chute travado pela defesa canarinho.

Aos 13 enfim o grito de gol saiu da garganta do torcedor brasileiro. Após troca de passes pela esquerda, Kerolin tenta o chute da entrada da área mas é travada pela marcação. A bola sobra para Debinha, que dentro da área, não perdoa e balança a rede na saída de Peyraud-Magnin.

O Brasil cresceu e foi para cima. Aos 18, Debinha e Andressa Alves tentam a tabela e Peyraud-Magnin joga de líbero para afastar o perigo. Três minutos mais tarde, a resposta francesa. Geyoro recebeu de Becho na entrada da área e bateu colocado. Lelê espalma para escanteio e cobra atenção da zaga brasileira. O Brasil quase virou aos 28 com Kerolin. Após falta cobrada pela ponta esquerda a meia desviou para fora da meta defendida por Peyraud-Magnin.

Na reta final do jogo, as francesas começaram a assumir o controle das ações. Aos 30, Bacha ganhou dividida na entrada da área e chutou na rede pelo lado de fora. No lance seguinte, Karchaoui para o contra-ataque, passa por três, mas erra o passe e Lelê fica com a bola. Aos 32, Diani bateu travada pela marcação e a arqueira brasileira saiu para interceptar a bola antes da finalização de Toletti.

Aos 37, gol delas. Após desatenção na marcação, a zagueira francesa Renard cabeceou sozinha, no escanteio cobrado na segunda trave, sem chances para Lelê. A rainha Marta entrou aos 40 da segunda etapa mas nada pode fazer para reverter o placar adverso.

Os jogos pela última rodada da fase de grupos serão nesta quarta às 7h (de Brasília). OBrasil encara a Jamaica, e a França enfrenta o Panamá.

Ficha Técnica

França: Magnin; Lakrar, Renard, Périsset e Karchaoui; Toletti, Geyoro e Dali; Diani, Bècho e Le Sommer (Becho). Técnico: Hervé Renard

Brasil: Lelê; Antonia (Mônica), Rafaelle, Lauren, Tamires; Luana, Adriana, Ary Borges (Ana Vitória), Kerolin; Debinha (Marta) e Geyse (Andressa Alves). Técnica: Pia Sundhage

Arbitragem: Kate Jacewicz, Kyoung-Min Kim e Joanna Kate Charaktis.

