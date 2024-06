Política “Hoje tenho um salário de 10 mil com roubo, com tudo”, diz vereador de cidade do Rio Grande do Norte em vídeo

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Parlamentar afirma que emprega pessoas em troca de apoio das famílias. Foto: Reprodução

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Itajá (RN), José Valderi de Melo (PP) se envolveu em uma polêmica, após declarações gravadas em vídeo ganharem as redes sociais.

Nas imagens, o parlamentar afirma que emprega pessoas em troca de apoio das famílias e que ganha um salário mensal de R$ 10 mil “com roubo, com tudo”.

As declarações foram feitas, aparentemente em um bar, onde Melo é visto consumindo bebida alcoólica com outras pessoas.

“Eu botei 15 empregados (na Câmara). Já tinha 10, ai eu botei mais 15. Eu tenho apoio para vereador, tenho tudo, da família todinha”, diz em um trecho do vídeo.

“Eu hoje tenho um salário de 10 mil conto (R$ 10 mil), com roubo, com tudo”, afirma ao interlocutor, que pergunta sobre o uso das verbas do Legislativo municipal.

Em nota, o presidente da Câmara municipal de Itajá afirmou que o vídeo “foi retirado completamente de seu contexto original”.

“O referido vídeo foi gravado em um ambiente de lazer, onde prevalecia um clima de descontração. As declarações feitas no vídeo foram proferidas em tom de ironia e deboche, não representando de forma alguma a verdade, nossas opiniões ou posturas oficiais”, informou o parlamentar.

Ainda de acordo com a nota, antes das perguntas exibidas no vídeo, o interlocutor fazia várias bravatas, contribuindo para o tom jocoso da conversa. Ainda de acordo com o vereador, o diálogo realizado após o trecho do vídeo exibido deixaria claro todo o contexto.

“Infelizmente o vídeo divulgado não inclui essas partes cruciais, que tornariam claro o caráter brincalhão da interação”, diz a nota.

