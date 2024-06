Rio Grande do Sul Governo federal avalia autorização para voos comerciais no aeroporto de Torres

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A eventual autorização de voos comerciais em Torres é uma das alternativas para viabilizar mais operações no Estado. Foto: Divulgação A eventual autorização de voos comerciais em Torres é uma das alternativas para viabilizar mais operações no Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, avalia a possibilidade de abertura do aeroporto do município de Torres, no litoral norte gaúcho, para voos comerciais. Pimenta participou de agenda no município com autoridades locais na manhã deste sábado (1º).

A eventual autorização de voos comerciais em Torres é uma das alternativas para viabilizar mais operações no Estado, já que o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ainda não foi reaberto após a inundação do início de maio.

O aeroporto não opera voos comerciais, apenas voos da aviação geral. Em entrevista após a reunião, Pimenta afirmou que existem “muitos argumentos positivos para justificar a necessidade de um aeroporto regional”. O ministro acredita que a autorização para voos comerciais poderá ser positiva para o turismo na região.

“Você tem muitos argumentos positivos para justificar a necessidade de um aeroporto regional, que possa não só ser uma alternativa para o turismo da região, mas como uma rota alternativa a Porto Alegre, a possibilidade de acesso pela Rota do Sol. Esse potencial turístico que a região tem cada vez se consolida mais”, afirmou.

O ministro também afirmou que o Rio Grande do Sul se tornou “refém de Porto Alegre”. Ele acredita que o Estado precisa “construir alternativas para o futuro”.

“O momento de crise é um momento para a gente construir alternativas para o futuro. O RS se deu conta de que é refém hoje de Porto Alegre. A rodoviária não está funcionando, o aeroporto não está funcionando e a logística do estado ficou totalmente comprometida”, disse.

Pimenta afirmou que fará uma visita ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na segunda-feira (3).

“Vocês estão em uma fase importante dessa mobilização. Segunda-feira às 11h da manhã vou fazer uma inspeção junto com a Anac, junto com o ministério, no Aeroporto Salgado Filho junto com o governo do estado”, disse.

A visita a Porto Alegre também contará com a presença de representantes da Fraport Brasil, operadora do Salgado Filho.O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, na última quarta-feira (29), que o governo ainda não tem previsão para que o aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, volte a operar normalmente. Rui Costa liderou uma comitiva de ministros do governo ao Rio Grande do Sul.

“O ministro Silvio [Costa Filho, de Portos e Aeroportos] nos acompanhou, chegou aqui conosco. Ele foi fazer uma visita, eu não caracterizaria de vistoria. Ainda tem bastante água lá, a maior parte da pista você já enxerga, mas tem muita água nas laterais” afirmou Rui Costa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-federal-avalia-autorizacao-para-voos-comerciais-no-aeroporto-de-torres/

Governo federal avalia autorização para voos comerciais no aeroporto de Torres

2024-06-01