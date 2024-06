Inter Confira o calendário de jogos do Inter em junho

1 de junho de 2024

Em junho, o time de Eduardo Coudet enfrentará nove times, entre eles o Grêmio Foto: Ricardo Duarte/Internacional Em junho, o time de Eduardo Coudet enfrentará nove times, entre eles o Grêmio (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) detalhar horários e datas da 10ª à 15ª rodadas do Brasileirão, o Inter conheceu seus adversários do mês de junho. O time de Eduardo Coudet enfrentará nove times, entre eles o Grêmio. No entanto, os locais do clássico Grenal e de outras duas partidas ainda não foram definidos.

O Grenal 442 será disputado no dia 23 de junho.

Confira o calendário do Inter em junho:

01/06 – Cuiabá x Inter – Arena Pantanal (MT)

04/06 – Real Tomayapo x Inter – IV Centenário (BOL)

08/06 – Inter x Delfín – Alfredo Jaconi (RS)

13/06 – Inter x São Paulo – Heriberto Hülse (SC)

16/06 – Vitória x Inter – Barradão (BA)

19/06 – Inter x Corinthians – a definir

23/06 – Grêmio x Inter – a definir

26/06 – Inter x Atlético-MG – a definir

30/06 – Criciúma x Inter – Heriberto Hülse (SC)

