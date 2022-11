Mundo Holanda autoriza o uso de tiros de paintball contra lobos que não sentem medo de pessoas

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Recentemente, um dos 20 animais que vivem no país europeu se aproximou de uma família em parque. (Foto: Reprodução)

Autoridades da Holanda autorizaram o uso de tiros de paintball (que utiliza tinta colorida como munição) contra lobos que perderam o medo de humanos. O plano é identificar exemplares da espécie e fazer com que passem a ver perigo em se aproximar de pessoas, o ampliaria a segurança de ambos. Recentemente, um desses animais foi filmado perto de uma família em parque do país europeu.

Especialistas acreditam que os lobos que vivem em território holandês começaram a se sentir mais “à vontade” em se aproximar de grupos de pessoas, o que resulta em uma série de implicações no longo prazo.

A decisão do governo da província holandesa de Arnhem foi tomada após a circulação de um vídeo, nas redes sociais, mostrando um lobo passeando no parque nacional Hoge Veluwe, frequentado por muitos adultos e crianças.

A munição de paintball foi escolhida por ajudar guardas florestais a identificar quais lobos já foram atingidos. O plano é fazer com que essa estratégia faça com que esses animais mantenham uma distância de pelo menos 30 metros das pessoas. Um porta-voz da província alertou à imprensa, inclusive, que um dos lobos parecia estar em busca de humanos.

Mas a organização ambientalista Faunabescherming acusou os funcionários do parque de alimentar os lobos com o objetivo de deixá-los mais mansos — o que permite que eles sejam classificados como “animais problemáticos” e possam ser abatidos. O proprietário do estabelecimento, que é particular, nega a acusação, apesar de ter afirmado anteriormente que “lobos não devem ter lugar na Holanda”.

Um relatório publicado em junho afirma que há apenas cerca de 20 lobos adultos no país. A medida adotada pelo governo local não significa que qualquer pessoa com uma arma de paintball possa ir ao parque para atirar nos lobos. Apenas pessoas especialmente autorizadas poderão usar as armas contra os lobos. Ainda não foi definida uma data para implementação da medida.

Protesto contra poluição

Também na Holanda, mais de 100 ativistas ambientais vestindo ternos brancos invadiram na semana passada uma área onde jatos particulares são mantidos no Aeroporto Schiphol de Amsterdã neste sábado e impediram a partida de várias aeronaves sentando-se na frente de suas rodas. Eles protestavam contra a poluição gerada por aeronaves.

Os manifestantes se concentraram em um local do aeroporto onde ficam estacionados aviões particulares. Eles protestaram embaixo desses jatos, na tentativa de bloquear o tráfego.

Centenas de outros participantes dentro e ao redor do saguão principal do aeroporto carregavam placas dizendo “Restringir Aviação” e “Mais Trens”. O ato teria sido organizado pela ONG Greenpeace e pelo grupo Extinction Rebellion.

Confrme as agências de notícias internacionais, a polícia local teria prendido vários desses manifestantes por eles estarem nas dependências do aeroporto sem autorização.

“Queremos menos voos, mais trens e a proibição de voos desnecessários de curta distância e jatos particulares”, disse a representante do Greenpeace Holanda, Dewi Zloch.

Em resposta às manifestações, o aeroporto de Schiphol divulgou um comunicado informando que pretende se tornar um aeródromo livre de emissões até 2030 e afirmou que apoia as metas para a indústria da aviação atingir zero emissões líquidas até 2050.

