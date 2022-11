Mundo Homem abre fogo em boate gay no Colorado, nos Estados Unidos, e deixa cinco mortos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Pelas redes sociais, moradores da cidade divulgaram imagens de dezenas de carros de polícia e ambulância em frente à boate. Foto: Reprodução/Twitter Pelas redes sociais, moradores da cidade divulgaram imagens de dezenas de carros de polícia e ambulância em frente à boate. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um homem abriu fogo contra uma boate gay no Colorado, nos Estados Unidos, neste domingo (20), de acordo com a polícia local.

O caso ocorreu durante a madrugada no horário local (início da manhã pelo horário de Brasília) no Club Q, uma casa noturna famosa na cidade de Colorado Springs, ao sul de Denver.

Segundo a polícia, o tiroteio deixou cinco mortos e 18 feridos. O suspeito ficou ferido em uma troca de tiros com policiais e foi levado ao hospital.

Em nota, os proprietários da boate se manifestaram sobre o caso.

“Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos. Agradecemos a reação veloz de consumidores heróis que conseguiram controlar o atirador e colocar um fim no ataque”, disse a boate, em comunicado.

Pelas redes sociais, moradores da cidade divulgaram imagens de dezenas de carros de polícia e ambulância em frente à boate.

