Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Em uma nova onda de casos, o governo voltou a impor medidas rigorosas de circulação de pessoas. Foto: Reprodução Em uma nova onda de casos, o governo voltou a impor medidas rigorosas de circulação de pessoas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A China anunciou neste domingo (20) a primeira nova morte por covid no país em quase meio ano. Em uma nova onda de casos, o governo voltou a impor medidas rigorosas de circulação de pessoas em Pequim e em todo o país para prevenir novos surtos.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde, a vítima fatal foi um homem de 87 anos. No total, o número de mortos por covid, desde o início da pandemia, é de 5.227 – é um dos menores índices, proporcionalmente, no mundo inteiro.

A última morte confirmada no país havia sido em 26 de maio em Xangai, que teve na ocasião o maior surto de coronavírus até agora na China.

Neste domingo, 24.215 novos casos foram detectados, a grande maioria deles assintomáticos.

Com uma população de 1,4 bilhão, a China registrou oficialmente apenas 286.197 casos desde que o vírus foi detectado pela primeira vez na cidade de Wuhan, no Centro da China, no final de 2019.

Isso se compara a 98,3 milhões de casos e 1 milhão de mortes nos EUA, com sua população de 331,9 milhões, desde que o vírus apareceu pela primeira vez lá em 2020.

Os números da China foram questionados, no entanto, com base na reputação há muito estabelecida do Partido Comunista de manipular estatísticas, na falta de escrutínio externo e em critérios altamente subjetivos para determinar a causa da morte.

