Homem acessa conta bancária e descobre R$ 43 milhões depositados

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Um morador de New Chicago (EUA) foi até um caixa eletrônico no último sábado (11) verificar se o benefício social do governo durante a quarentena pelo coronavírus já tinha entrado na sua conta. Só que em vez do esperados US$ 1.700 havia entrado nada menos que US$ 8,2 milhões (R$ 43 milhões). Por engano. Na segunda-feira, o dinheiro indevido desapareceu da conta.

