Brasil Homem ateia fogo em passageiros dentro de ônibus no Rio de Janeiro; criança está em estado gravíssimo

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em incidente nesta quarta-feira (05) em Duque de Caxias; criminoso sofreu queimaduras em 50% do corpo Foto: Reprodução Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas em incidente nesta quarta-feira (5) em Duque de Caxias; criminoso sofreu queimaduras em 50% do corpo Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após um homem atear fogo em um ônibus em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (05), informou a Secretaria Municipal de Saúde.

O homem, de 39 anos, entrou em um coletivo com galões contento um líquido inflamável e ateou fogo no veículo. A direção do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo informou que o próprio criminoso sofreu queimaduras em 50% do corpo e está em estado grave. Ele foi detido pela Polícia Civil e encaminhado posteriormente para o hospital.

Uma criança de 4 anos está em estado gravíssimo. Após ser estabilizada, a criança foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes e foi encaminhada para o centro cirúrgico da unidade.

Dois passageiros foram pisoteados ao tentarem sair do veículo em chamas, sofrendo escoriações pelo corpo. Não se sabe o que teria motivado o ataque.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/homem-ateia-fogo-em-passageiros-dentro-de-onibus-no-rio-de-janeiro-crianca-esta-em-estado-gravissimo/

Homem ateia fogo em passageiros dentro de ônibus no Rio de Janeiro; criança está em estado gravíssimo

2023-04-05