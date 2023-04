Brasil Autor de ataque a creche em Santa Catarina tem passagens policiais por briga, posse de droga e esfaqueou padrasto e cão

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Homem responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados Foto: Divulgação/CBMSC Homem responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. (Foto: Divulgação/CBMSC) Foto: Divulgação/CBMSC

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (05), o delegado Ulisses Gabriel, responsável pela investigação do ataque à creche em Blumenau, em Santa Catarina, afirmou que o autor do crime, de 25 anos, já teve quatro passagens pela polícia.

Em 2016, por briga em uma casa noturna, onde foi abordado pela PM (Polícia Militar). Em 2021, em março ele esfaqueou o seu padrasto. Em 2022, em julho foi abordado e estava na posse de cocaína. No final do ano de 2022 ele quebrou um portão na casa de seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local.

Ele responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. “Fizemos um levantamento, ele foi entrevistado por mim [delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina] e por outros delegados”, disse Guerra.

As atribuições foram divididas entre delegados. Um deles cuidará do auto de prisão em flagrante do indivíduo, e outro será responsável pela presidência do inquérito policial que vai apurar todas as circunstâncias: desde a motivação, até o planejamento e a efetiva execução.

“Na manhã de hoje, ele [delegado] já representou pela quebra de sigilos telefônicos e também quebras de sigilo telemáticos, inclusive junto ao Facebook e as suas plataformas do grupo Meta. O grupo Meta no primeiro momento da ocorrência já nos contatou e disse que está à disposição para passar todas as informações – que estão sendo reservadas até que chegue a decisão judicial para que possamos acessar”, disse o oficial.

O delegado também informou que uma psicóloga policial será agregada à equipe de investigações, especialista em perfil psicológico, que auxiliará traçando um perfil psicológico do perpetrador do crime. O objetivo é “traçar padrões de comportamento e começar a criar uma sistemática em Santa Catarina de perfis comportamentais de criminosos que eventualmente possam praticar ilícitos penais”.

“Vamos analisar condutas prévias de indivíduos perigosos e verificar se eles podem voltar a praticar condutas, em especial aqueles que estão em liberdade”, declarou Gabriel.

Ataque

A Polícia Militar de Santa Catarina informou que o homem de 25 anos teria pulado o muro do CEI (Centro de Educação Infantil) Cantinho do Bom Pastor, na rua dos Caçadores, no bairro Vila Velha nesta quarta-feira. Cerca de 40 crianças estariam usando o parquinho no momento da invasão.

O agressor atacou as crianças usando um machado, e assassinou quatro delas, além de ferir cinco. A princípio, as agressões aconteceram de maneira aleatória. Professores relataram que tentaram trancar os bebês dentro de uma sala de aula para evitar que fossem atacados. Ao ver professores defendendo e chamando crianças para dentro do prédio, o criminoso pulou o muro novamente e deixou o local.

Em seguida, ele se entregou à polícia. Segundo o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, o homem estaria em surto psicótico.

