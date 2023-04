Geral Homem coloca fogo em ônibus no Rio e deixa seis pessoas feridas; criança é internada em estado grave

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Ônibus foi incendiado em Duque de Caxias na Baixada Fluminense. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem ateou fogo em um ônibus, nesta quarta-feira (5), em Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas e sofreram queimaduras. Uma delas é uma criança de 4 anos que, segundo a assessoria do município, deu entrada em estado gravíssimo no Hospital Moacyr do Carmo. Além dela, foram atendidas, no mesmo hospital, outras duas pessoas, entre elas, o suspeito de ser o responsável pelo incêndio.

Cléber da Conceição Sirilo, de 39 anos, foi preso em flagrante por uma equipe de peritos da Polícia Civil que passava em uma patrulha pelo local. Ele teve queimaduras em 50% do corpo. O rosto e as pernas foram as principais áreas atingidas pelas chamas. Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, o estado de saúde dele era grave. Já a criança precisou ser entubada e foi transferida, em uma ambulância, para o Hospital Geral Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, também no município. A mãe da menina também teria sofrido queimaduras e sido medicada em um hospital particular.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para combater as chamas de um ônibus, por volta das 10h59min, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, localizada no Centro de Duque de Caxias. Duas mulheres teriam sido pisoteadas ao tentar deixar o ônibus. Segundo a assessoria de imprensa do município, Fernanda Moura Almeida, de 43, e Cleide Pereira Campos, de 56, foram atendidas no Hospital Adão Pereira Nunes. As duas estavam lúcidas e orientadas.

A sexta vítima foi identificada como Cristiane da Silva Moreira do Nascimento, de 47. Ela teve uma queimadura leve em uma perna e foi atendida no Hospital Moacyr do Carmo tendo recebido alta em seguida.

O que se sabe até agora é que o suspeito embarcou no coletivo, na altura da Rodovia Washington Luís, levando dois galões plásticos. Pouco depois, quando o veículo trafegava pela Avenida Brigadeiro Lima e Silva, próximo a um supermercado, o homem, sem nada dizer, colocou um capuz no rosto e usou uma faca que levava para furar os galões.

Em seguida, espalhou um líquido inflamável no chão e ateou fogo no veículo. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque. De acordo com as primeiras informações da polícia, o suspeito não seria parente nem mantinha qualquer tipo de relação com as vítimas.

Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio (Semove) repudiou o ataque, que classificou como “criminoso”. Segundo a entidade, esse foi o 249º ônibus incendiado no estado em dez anos, dos quais oito apenas em 2023 – sete na Baixada Fluminense. A nota aponta ainda para o fato de que a “inexistência de seguro para este tipo de crime atrapalha o investimento na renovação da frota e prejudica a população”.

A Viação União, proprietária do veículo incendiado, também divulgou um comunicado no qual informa que está prestando “auxílio às vítimas e colabora com a autoridade policial para esclarecimento dos fatos”. A empresa condena ainda “o quarto ataque sofrido em vinte dias, e informa que o custo para reposição dos veículos incendiados é de aproximadamente R$3 milhões”. As informações são do jornal O Globo.

