Geral Assassino de crianças em creche de Blumenau vai responder por quatro homicídios triplamente qualificados

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Na manhã desta quarta-feira (5), quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos foram assassinadas com golpes de machadinha em Santa Catarina. (Foto: Divulgação)

O criminoso preso em flagrante no ataque a uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. Quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos foram assassinadas no local com golpes de machadinha.

As informações são do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. No atentado, realizado na manhã desta quarta-feira (5), outras cinco ficaram feridas. O criminoso se entregou à polícia.

A Polícia Civil também informou que pediu a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso e vai fazer análise de seu perfil psicológico.

Na ação, três meninos e uma menina foram assassinados. Segundo informações da polícia, as vítimas estavam no parquinho da escola no momento em que o assassino pulou o muro e iniciou o ataque. A unidade de ensino é particular.

Outras cinco crianças foram feridas. Quatro delas foram levadas ao hospital por ambulâncias e encaminhadas a leitos de enfermaria, de acordo com a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar. Uma quinta criança foi levada para casa pelos pais, que depois perceberam um ferimento.

“Temos quatro crianças acompanhadas pelo Hospital Santo Antônio, todas em sala de recuperação. Prevista de alta em 24 horas”, disse.

Polícia diz que caso é “fato isolado”

Segundo a polícia, o ataque foi um caso isolado. “Entrevista prévia realizada indica que é um fato isolado, que não tem relação com outras práticas criminosas – não é fato coordenado por jogo ou rede social entre criminosos”, disse o delegado.

“É uma situação pontual, é um fato isolado que faz com que nós hoje tristemente estejamos numa situação de termos que estar aqui em Blumenau, mas estamos numa situação como essa que é totalmente impactante”, salientou.

O que aconteceu?

Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no Batalhão da PM. O suspeito tem passagens por porte de drogas, lesão e dano, segundo a Polícia Civil.

Após saber dos ataques, os pais das crianças foram ao local, e o clima era de desespero. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas, e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco. Até às 10h, todas as crianças já tinham sido retiradas da creche e estavam com suas famílias.

Pais de alunos e moradores de Blumenau levaram velas e incensos para frente da creche onde houve o ataque. A comunidade também rezava em frente ao portão da escola na noite desta quarta-feira (5). As informações são do portal de notícias G1.

Assassino de crianças em creche de Blumenau vai responder por quatro homicídios triplamente qualificados

