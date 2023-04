Geral Reino Unido registra o primeiro caso de vírus raro transmitido por carrapatos

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

O vírus da encefalite transmitida por carrapatos é comum em muitas partes do mundo. (Foto: Divulgação)

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) confirmou, nesta quarta-feira (5), o primeiro caso de infecção em humano de um vírus transmitido por carrapatos. O paciente foi diagnosticado com encefalite, contraída após ter sido picado pelo pequeno aracnídeo portador do vírus chamado TBEV – sigla em inglês para “tick-borne encephalitis virus” –, da família dos flavivírus, gênero que apresenta grande incidência de infecção em todo o mundo, como Dengue, Febre Amarela e Zika.

De acordo com a agência de saúde da Inglaterra, existem três prováveis casos de transmissão do vírus detectados desde 2019, mas somente um deles foi realmente confirmado. A infecção confirmada nesta quarta-feira é datada de 2022, na região de Yorkshire, e se tornou o primeiro caso do Reino Unido.

O vírus da encefalite transmitida por carrapatos (TBEV) é comum em muitas partes do mundo, incluindo países da Europa, mas não no Reino Unido, segundo informou a vice-diretora da UKHSA, Meera Chand. O TBEV causa uma variedade de doenças que podem ser completamente assintomáticas, uma doença leve semelhante à gripe ou, em casos mais graves, uma infecção no sistema nervoso central, como meningite ou encefalite. Os sintomas são semelhantes a outras causas de meningite e podem incluir febre alta com dor de cabeça, rigidez de nuca, confusão ou consciência reduzida.

“Nossa vigilância sugere que o vírus da encefalite transmitida por carrapatos é muito incomum no Reino Unido e que o risco para a população em geral é muito baixo. Os carrapatos também carregam várias outras infecções, incluindo a doença de Lyme, portanto, tome medidas para reduzir suas chances de ser mordido ao ar livre em áreas onde os carrapatos prosperam, como pântanos e bosques, e lembre-se de verificar se há carrapatos e removê-los imediatamente”, tranquilizou Chand em comunicado à imprensa.

Segundo Roman Biek, professor de ecologia de doenças e epidemiologia molecular da Universidade de Glasgow, o vírus se estabeleceu em vários lugares do Reino Unido e pode ter sido levado por “carrapatos infectados viajando em aves migratórias”. Essa avaliação foi confirmada por uma nova avaliação de risco, publicada por um comitê intergovernamental de várias agências inglesas, que relata que a encefalite transmitida por carrapatos provavelmente está presente na Inglaterra.

O governo do Reino Unido alertou, por meio de comunicado à imprensa publicado no site oficial, que a população deve tomar cuidados para permanecer longe de carrapatos. Em caso de contato com os pequenos aracnídeos, agências de saúde recomendam procurar aconselhamento médico caso alguns sintomas comecem a surgir.

Sintomas como dor de cabeça severa, torcicolo, dor olhando para luzes brilhantes, convulsão, confusão repentina ou mudança de comportamento, fraqueza ou perda de movimento nos braços e pernas, queda facial, mudança na visão ou fala arrastada, são alerta para possível meningite, encefalite ou outra inflamação neurológica e requer atenção especialmente em casos de provável contato com carrapatos. As informações são do jornal Correio Braziliense.

