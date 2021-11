Polícia Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Lajeado

A prisão ocorreu na BR-386, em Lajeado. Foto: PRF/Divulgação A prisão ocorreu na BR-386, em Lajeado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (11), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem condenado pela justiça por um crime de estupro de vulnerável cometido em 2016. A prisão ocorreu na BR-386, em Lajeado.

Os agentes patrulhavam a rodovia quando deram ordem de parada ao condutor de uma carreta. Na condução do veículo, estava um homem de 51 anos, residente em Montenegro.

Após a identificação do motorista, os policiais confirmaram que ele estava sendo procurado pela justiça do Rio Grande do Sul, pois recentemente foi condenado ao cumprimento de uma pena de 7 anos e 7 meses de prisão pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, ocorrido em Montenegro em 2016.

O sentenciado foi preso e conduzido à delegacia para o registro da prisão. Posteriormente será encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena.

