Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Motorista teria tido mal súbito e saído da pista. Foto: Divulgação/PRF Motorista teria tido mal súbito e saído da pista. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Por volta das 18h desta sexta-feira (21), no km 269 da BR 116, em Canoas, no sentido capital x interior, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente do tipo colisão seguido de saída de pista, envolvendo um Corsa de Esteio, que ocasionou a morte do condutor, de 76 anos, natural de São Lourenço do Sul. Segundo informações preliminares, a vítima teria tido um mal súbito, e apesar da tentativa de reanimá-lo, faleceu no local. O trânsito não chegou a ser interrompido.

