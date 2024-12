Brasil Homem é atropelado por viatura em São Paulo e policial foge sem prestar socorro

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

O homem tentava atravessar a rua quando foi surpreendido pelo carro policial em alta velocidade. Foto: Reprodução O homem tentava atravessar a rua quando foi surpreendido pelo carro policial em alta velocidade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi atropelado por uma viatura enquanto atravessava a rua na última sexta-feira (13). Uma imagem de câmera de segurança flagrou o momento em que o homem é atingido e o carro dispara sem prestar socorro. Depois da repercussão, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a agente foi afastada e um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

O homem tentava atravessar a rua Eugênio Rossi quando foi surpreendido pelo carro policial em alta velocidade. O vídeo que circulou nas redes sociais mostra o rapaz sendo atingido e a viatura acelerando, sem prestar socorro. Segundo a prefeitura de Sorocaba, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e conduziu o rapaz até o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Com a batida, ele teve uma fratura na perna, mas passa bem.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) se posicionou contra a conduta da policial que dirigia o veículo. Segundo o órgão, não oferecer ajuda e fugir com a viatura é inadmissível.

“A conduta dos policiais não condiz com os protocolos, princípios e valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo”, destaca o comunicado.

Após o ocorrido, a SSP garantiu que tomou as medidas necessárias. “Os agentes envolvidos na ação já foram identificados e a PM responsável pela condução da viatura afastada das atividades operacionais. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar todas as circunstâncias dos fatos”, afirma nota. As informações são do portal de notícias Terra.

