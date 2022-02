Brasil Homem é baleado e morre após confronto entre torcedores do Palmeiras em São Paulo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Confusão foi criada entre torcedores do clube após derrota no Mundial e dois homens foram detidos. (Foto: Reprodução de TV)

Após a derrota do Palmeiras para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial de Clubes nesse sábado (12), a situação ficou tensa nas proximidades do Allianz Parque, na Zona Oeste da capital paulista. Torcedores brigaram entre si e um homem morreu após ser baleado na Rua Palestra Itália, segundo informações da Polícia Militar (PM).

O torcedor Dante Luiz, de 42 anos, foi atingido na região do tórax, ficou em estado grave e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas, de acordo com a PM, não resistiu aos ferimentos.

Com a confusão, a cavalaria da PM e a Tropa de Choque foram acionadas, e os agentes dispararam bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os torcedores que se concentravam na região. Houve correria do grupo para as ruas próximas.

O homem suspeito de ter atirado na vítima foi detido e, segundo a PM, é José Ribeiro Apóstolo Jr. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), responsável pela investigação da ocorrência, e será autuado em flagrante por homicídio e depois deve passar por uma audiência de custódia.

O delegado Cesar Saad, que conduz o caso, disse que não descarta um acerto de contas.

Um segundo torcedor foi preso por tentar atropelar policiais que estavam de moto. E uma quarta pessoa, de acordo com informações dos bombeiros, foi agredida, teve fratura exposta na perna e foi socorrida no Pronto-Socorro da Santa Casa. A polícia não sabe ao certo quantas pessoas ficaram feridas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar “agiu para conter uma confusão, ocorrida na tarde deste sábado (12) nos arredores do estádio Allianz Parque. Houve alguns focos de briga entre torcedores, que desencadearam tumulto e um homem foi baleado”.

O comunicado diz também que “o policiamento de área contou com o apoio da equipe do Comando de Policiamento de Choque para restabelecer a ordem. Diante do cenário, foi necessário o emprego de controle de distúrbios civis. Um homem foi preso em flagrante. A ocorrência ainda está em andamento e deve ser apresentada na Delegacia de Intolerância Esportiva do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Imagens serão analisadas para a identificação de outros envolvidos. As forças policiais seguem na região fazendo monitoramento para impedir e intervir em possíveis novas ações”.

