Rio Grande do Sul Homem é condenado a 21 anos de prisão por morte relacionada a disputa de terra em Camaquã

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Crime foi cometido há mais de nove anos, na zona rural da cidade. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal do Júri condenou a 21 anos de prisão um homem que matou outro a tiros e uma discussão relacionada a disputa de terras na localidade conhecida como “Esquina do Facão”, na cidade gaúcha de Camaquã. A sentença levou em conta os crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

De acordo com a acusação formulada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), na noite de 1º de junho de 2014 o réu e o sogro foram até a casa de um vizinho deste último, que já estava dormindo. Objetivo: exigir explicações sobre um assunto no qual divergiam – a demarcação de uma área na zona rural do município.

A dupla passou então a importunar o dono do imóvel, batendo na porta, danificando vidros e ordenando que ele saísse de dentro da residência. Ele atendeu ao chamado e houve luta corporal, até que o homem mais jovem (hoje com 34 anos) atingiu o indivíduo, de 40 anos, com cinco tiros na região do tórax e abdômen. Ele chegou a ser internado mas faleceu dez dias depois, em um hospital de Porto Alegre.

Absolvição

Sem prestar socorro, os envolvidos fugiram da cena do crime. Foram capturados e presos preventivamente, três meses depois.

O sogro, de 64 anos, também foi denunciado pelo crime, mas acabou absolvido no mesmo julgamento, encerrado nesta quinta-feira (10) após 15 horas de sessão. A Promotoria já informou que recorerrá da decisão, para que esse segundo envolvido seja submetido a novo julgamento.

(Marcello Campos)

2023-08-10