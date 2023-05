Polícia Homem é condenado a mais de 104 anos de prisão por estuprar as cinco filhas no município gaúcho de Portão

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Os crimes aconteceram entre os anos de 2012 e 2022 no Vale do Rio Caí Foto: Reprodução Os crimes aconteceram entre os anos de 2012 e 2022 no Vale do Rio Caí. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A juíza da 2ª Vara Judicial da Comarca de Portão, Flávia Vaz Ribeiro Vanoni, condenou a 104 anos, nove meses e 22 dias de prisão, em regime fechado, um homem acusado de estuprar as suas cinco filhas e de torturar duas delas no município do Vale do Rio Caí.

O réu foi julgado na sexta-feira (26). As vítimas são quatro crianças e uma adolescente que, na época dos fatos, tinham idades entre 6 e 15 anos. Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), os crimes eram praticados mediante intenso sofrimento físico e psíquico.

A magistrada ainda condenou o criminoso à perda do poder familiar em face das filhas menores de 18 anos. Os crimes aconteceram entre os anos de 2012 e 2022. Também no banco dos réus, estava a mãe das vítimas, na modalidade omissiva. Ela foi absolvida por não existir provas de ter contribuído para os abusos.

O caso foi descoberto por meio de denúncias ao Conselho Tutelar e à delegacia de Portão. As investigações foram conduzidas pelo delegado da Polícia Civil Marcos Mesquita Moreira.

O criminoso está preso na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas, desde agosto de 2022. As vítimas encontram-se em um abrigo institucional.

Cabe recurso da sentença, e o processo tramita em segredo de Justiça.

