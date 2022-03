Rio Grande do Sul Homem é condenado por tentativa de feminicídio na Região Central do Estado

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Júri foi presidido pela juíza Juliana Cardoso. Foto: Comarca de Restinga Sêca/Divulgação Júri foi presidido pela juíza Juliana Cardoso. (Foto: Comarca de Restinga Sêca/Divulgação) Foto: Comarca de Restinga Sêca/Divulgação

Terminou na tarde desta quinta-feira (31), na comarca de Restinga Sêca, na Região Central do Estado, o júri popular do réu acusado por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira de 30 anos. Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em dezembro de 2020, em razão de sentimentos de ciúmes, posse e a inconformidade pelo término do relacionamento.

O julgamento iniciou hoje, às 9h. Foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas de defesa, vítima e, no fim da manhã, o interrogatório do réu. O conselho de sentença foi formado por cinco mulheres e dois homens.

O réu foi condenado pela prática de delito de homicídio simples na forma tentada. A juíza Juliana Tronco Cardoso, que presidiu o júri, determinou a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto. Também foi mantida a prisão preventiva do condenado que está recolhido no Presídio Estadual de Agudo.

O fato

No dia 5 de dezembro de 2020, em Restinga Seca, inconformado com o fim do relacionamento o ex-companheiro, de 34 anos (na época dos fatos) invadiu a residência de sua ex acordando-a com gritos seguidos de golpes de faca. Após atacá-la, ainda tentou amarrar a vítima dando mais golpes com a arma branca. A mulher conseguiu pedir socorro e foi atendida por familiares.

