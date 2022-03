Porto Alegre Campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Para receber a imunização, idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A campanha nacional de vacinação contra a gripe (influenza) começa na segunda-feira (4) em todo o Brasil, e será dividida em duas etapas. Em Porto Alegre, a imunização ocorrerá em 124 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de atendimento de cada local (confira no link). Nesta primeira etapa, que se estende até 30 de abril, a imunização será destinada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Para receber a imunização, idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. No caso dos trabalhadores da saúde, devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. Estão incluídos profissionais dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Os trabalhadores da saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Na segunda fase da campanha, entre 2 de maio e 3 de junho, serão imunizados crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes e puérperas (que deram à luz recentemente), povos indígenas, professores e demais trabalhadores de educação do ensino básico e superior, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independente da idade), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

Na a primeira remessa de vacinas contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 81.660 doses do imunizante. De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, o público prioritário da campanha em Porto Alegre, neste ano, é de aproximadamente 730 mil pessoas. O Dia D de Vacinação contra a Gripe está previsto para 30 de abril e já incluirá crianças de 6 meses a menores de 5 anos no público prioritário.

Documentos de comprovação

Idosos devem apresentar documento que comprove a idade; trabalhadores da saúde, professores e demais profissionais, comprovação do vínculo de trabalho, como crachá ou contracheque; gestantes e puérperas devem apresentar a carteira de gestante. Crianças devem ter a caderneta levada ao posto de saúde. Condições de saúde podem ser comprovadas com atestado médico, laudo ou prescrição de receita de medicamento de uso contínuo.

Crianças de 5 a 11 anos de idade deverão aguardar um período de 15 dias entre a vacina Covid-19 e Influenza. Na população a partir de 12 anos de idade, as vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Na campanha de 2021, foram aplicadas 774.630 doses em Porto Alegre, de acordo com dados do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde. O número de doses equivale a 106,3% do público estimado pelo Ministério da Saúde para a imunização, que era de 728.909 pessoas.

A vacinação contra a gripe na Unidade de Saúde Modelo será realizada na Igreja Nossa Senhora do Líbano, em frente ao serviço, a partir das 9h.

