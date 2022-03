Rio Grande do Sul Governo do Estado anuncia investimento de R$ 120 milhões na Saúde

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

O anúncio de mais recursos para o Avançar na Saúde foi o último ato de Eduardo Leite como governador. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O anúncio de mais recursos para o Avançar na Saúde foi o último ato de Eduardo Leite como governador. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em seu último ato como governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (31), mais R$ 120 milhões em investimentos na área da Saúde por meio da terceira fase do programa Avançar na Saúde. Desse valor, R$ 100 milhões serão alocados na reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) inseridas na Rede Bem Cuidar (RBC), em 76 municípios gaúchos, e R$ 20 milhões na rede hospitalar gaúcha, beneficiando 28 instituições.

Somando as três etapas do programa, o governo já garantiu R$ 469,1 milhões de recursos do Tesouro para a melhoria dos serviços de saúde em todas as regiões do Estado. O valor é destinado a obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, assistência farmacêutica e unidades básicas de saúde.

“Trabalhamos muito para tornar concreta essa nova etapa do programa Avançar. Priorizamos a Rede Bem Cuidar, uma política inovadora que deixará um legado na saúde pública do Estado. Outra prioridade foi a rede hospitalar, pois vimos, ao percorrer o Rio Grande do Sul, o quanto as obras de ampliação e novos equipamentos são resolutivos. A marca deste governo será as boas políticas que prezam pela promoção da saúde”, destacou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Nesta etapa do Avançar, os recursos serão aplicados para a qualificação da rede de urgência e emergência e na rede materno-infantil, ou seja, nos prontos atendimentos, maternidades e Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatais dos hospitais. No caso das UBSs, foram escolhidas as que aderiram à Rede Bem Cuidar e ainda não haviam sido contempladas, de acordo com recorte populacional e envio de proposta conforme os editais do programa. Cada município receberá até R$ 350 mil para ampliação da estrutura e até R$ 200 mil para reforma.

Terceira fase do Avançar na Saúde

Rede hospitalar

R$ 100 milhões para 28 hospitais

Rede Bem Cuidar

R$ 20 milhões para 76 municípios

R$ 3,1 milhões na reforma de 21 UBSs

R$ 16,9 milhões na reforma e ampliação de 55 UBSs

R$ 3,05 milhões em contrapartida dos municípios



Histórico

Em setembro do ano passado, o governo do Estado lançou o Avançar na Saúde, um plano de investimentos de R$ 249,7 milhões até o final de 2022 para obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul.

Em janeiro, Leite anunciou a segunda etapa do programa, com investimento de R$ 99,4 milhões. A segunda fase ampliou a qualificação do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na rede hospitalar, nas unidades básicas de saúde e na assistência farmacêutica em todas as regiões do Estado.

Dos R$ 349,1 milhões das duas primeiras fases, 72% já foram empenhados e 28% ainda estão disponíveis. Com essa terceira etapa, o Estado terá investido R$ 469,1 milhões em saúde neste ano.

