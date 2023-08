Rio Grande do Sul Homem que matou secretário municipal com soco na nuca é denunciado à Justiça

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Luiz Roberto Mocfa foi assassinado ao filmar uma briga na zona rural de Carlos Gomes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou à Justiça um homem pelo assassinato de Luiz Roberto Mocfa, 50 anos, então secretário municipal de Indústria e Comércio da cidade de Carlos Gomes (Região Norte do Estado). A acusação é de homicídio duplamente qualificado, que pode resultar em até 30 anos de prisão.

De acordo com o processo, no fim da tarde de 6 de agosto, um domingo, o acusado desferiu “violento soco contra a nuca da vítima”, que caiu em barranco já desacordada. O laudo de necropsia constatou “intensa hemorragia em região de cerebelo, fraturas de vértebras cervicais e sangramento abundante em canal medular cervical”.

O crime teve como cenário a localidade denominada Linha Lajeado Bonito, na zona rural do município. Desde a época, o autor permanece no Presídio Estadual de Erechim. Ele chegou a fugir do local do incidente sem prestar socorro à vítima, mas acabou capturado dias depois na cidade de Viadutos, a cerca de 50 quilômetros de Carlos Gomes.

Responsável pela acusação, o promotor Miguel Germano Podanosch, ressalta como qualificantes dois aspectos:

– Motivo fútil (a vítima estava filmando com seu celular uma briga envolvendo a família do denunciado em uma festa da comunidade local).

– Recurso que dificultou a defesa da vítima (o acusado surpreendeu o secretário pelas costas, desferindo contra ele soco na região da nuca).

Em depoimentos prestados ao longo do inquérito, o homem, de 49 anos, admitiu a agressão. Mas nega ter agido com intenção de matar Luiz Roberto.

Viamão

Em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre), o Ministério Público apresentou denúncia à Justiça contra o autor de uma tentativa de femicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). O crime foi cometido em 21 de maio deste ano.

A promotora Bárbara Pinto e Silva detalhou o incidente no processo. Após desentendimento com a companheira, o indivíduo saiu para comprar bebida e outras drogas.

Ao retornar à residência do casal, atirou a mulher ao chão e passou a desferir socos e chutes contra ela, que também foi atingida na cabela por tijolos e nas costas por golpe com o uso de espero. Detido em flagrante pela Brigada Militar, o acusado contunua preso preventivamente.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homem-e-denunciado-a-justica-por-matar-secretario-municipal-com-soco-na-nuca/

Homem que matou secretário municipal com soco na nuca é denunciado à Justiça

2023-08-22