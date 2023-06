Polícia Homem é executado com mais de 30 tiros em frente da mãe em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Segundo a polícia, a motivação do crime está relacionada a desavenças adquiridas pelo homem no período em que esteve preso Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem de 38 anos, ocorrido nesta sexta-feira (23), na rua Carlos Barbosa, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Segundo a corporação, Anderson Ferreira estacionava o veículo, próximo às 18h30min, quando foi atingido por mais de 30 tiros ao lado da mãe, que também foi baleada, no abdômen, mas sobreviveu.

Conforme o delegado Vinícius Seolin, a vítima tinha antecedentes por homicídio e tráfico de drogas. Pouco antes de ser alvejado, o homem tinha saído do presídio, após ter ficado 12 anos encarcerado.

“Ele foi até a casa de parentes e quando estacionou o carro, já dentro da garagem, cerca de três homens invadiram o pátio e desferiram mais de 30 disparos”, declarou o policial, adicionando que a arma utilizada no crime foi uma pistola calibre 9 milímetros.

Ainda de acordo com Seolin, a motivação do crime está relacionada a desavenças adquiridas pelo homem no período em que esteve preso. Até às 09h20min deste sábado (24), ninguém havia sido preso.

