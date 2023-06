Geral Homem é inocentado e libertado após passar 28 anos no corredor da morte nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Barry Lee Jones foi fotografado por seu advogado após a soltura. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem do Arizona (EUA) foi libertado da prisão no último dia 15 após passar 28 anos no corredor da morte por um crime que os promotores estaduais concordaram que ele não cometeu e pelo qual ele insistia na sua inocência.

Barry Lee Jones, agora com 64 anos, foi condenado à morte em 1995 por homicídio, agressão sexual e três acusações de abuso infantil em conexão com a morte em 1994 da filha de 4 anos da sua namorada. Os promotores alegaram que a menina estava sob os cuidados de Barry quando ela morreu e que ele era o responsável pelos ferimentos traumáticos internos que causaram a morte da criança.

No entanto, um juiz do condado de Pima ordenou a libertação de Jones esta semana, depois que Barry aceitou um acordo judicial por homicídio culposo que afirmava que evidências médicas reavaliadas provavam que o americano não causou os ferimentos da menina. Ele, no entanto, negligenciou o atendimento médico dela na noite anterior à morte da menina, apesar de saber como ela estava se sentindo mal, afirma a ordem judicial.

A condenação revista gerou pena de 25 anos de reclusão, período este já cumprido pelo americano.

Barry e sua equipe jurídica disseram que seu advogado nomeado pelo tribunal na época falhou em investigar e fornecer descobertas médicas que argumentavam contra o cronograma da promotoria.

“Nossas novas evidências médicas estabeleceram que essa lesão poderia ter três, quatro, cinco dias, talvez até uma semana”, disse o investigador aposentado Andrew Sowards à CBS 5. Em 2018, tanto o tribunal distrital federal quanto o Nono O Tribunal de Apelações do Circuito concordou que ele tinha direito a um novo julgamento, de acordo com o veículo.

Mas, em 2022, a Suprema Corte dos EUA ignorou seu próprio precedente e decidiu contra Barry, dizendo que os tribunais federais não tinham poder para revisar o caso, mesmo com prova de inocência, relata o “Arizona Republic”.

Enquanto o americano ainda estava no corredor da morte, o procurador-geral do Arizona conduziu uma investigação independente do caso e, pouco depois, o escritório decidiu anular sua condenação e chegar a um acordo com os advogados de Barry.

“Depois de quase 30 anos no corredor da morte por um crime que não cometeu, Barry Jones está finalmente voltando para casa”, disse o defensor público federal Cary Sandman em um comunicado. “Jones passou quase três décadas no corredor da morte no Arizona, apesar das evidências convincentes de que ele era inocente das acusações de que havia agredido Rachel Gray mortalmente. Esperamos que Barry possa aproveitar o resto de sua vida em paz, cercado por sua família e amigos”, acrescentou Sandman. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/homem-e-inocentado-e-libertado-apos-passar-28-anos-no-corredor-da-morte-nos-estados-unidos/

Homem é inocentado e libertado após passar 28 anos no corredor da morte nos Estados Unidos

2023-06-20