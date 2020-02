Mundo Homem é morto pela polícia de Londres após ataque a faca e suspeita de ataque terrorista

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

A polícia acredita em motivação terrorista. Foto: Reprodução/Twitter A polícia acredita em motivação terrorista. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um homem foi baleado por policiais armados em Streatham, em Londres, no final da manhã deste domingo (2), 14h locais, informou a Polícia Metropolitana do Reino Unido. Segundo as autoridades, pelo menos duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por facadas, e a recomendação era evitar a região para a realização dos trabalhos dos serviços de emergência. As circunstâncias estão sendo investigadas, mas foram consideradas como possível atentado terrorista.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que está em contato direto com o comissariado de polícia metropolitana e agradeceu aos policiais e serviços de segurança e emergência. “Vocês são os melhores de nós”, escreveu. “Terroristas buscam nos dividir e destruir o nosso meio de vida – aqui em Londres eles nunca vão ver isso acontecer”, acrescentou.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, também se pronunciou, agradecendo aos serviços de emergência e dizendo que seus pensamentos estão “com aqueles que foram feridos e a todos os afetados”.

Em vídeos que já circulam na web, é possível ver várias pessoas no chão e carros de polícia e ambulâncias ao redor.

