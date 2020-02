Esporte Desafio Judô Veteranos reúne mais de 200 atletas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Atletas reunidos no sábado, no CETE. Foto: Divulgação Atletas reunidos no sábado, no CETE. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os veteranos tomaram conta dos tatames do dojô da Federação Gaúcha de Judô no sábado (1º). O local recebeu o III Desafio Judô Veteranos, que reuniu 124 judocas em Porto Alegre e 205 em todo o Estado. O evento foi coordenado pelo sensei Willy Schneider e o treinamento da Capital comandado pelo sensei kodansha Cid Corrêa Júnior, do Grêmio Náutico Gaúcho. A iniciativa também aconteceu em outros Estados do País, reunindo 3.178 atletas em todo o Brasil.

De acordo com Schneider, o objetivo deste treino é fazer com que os veteranos tirem seus judoguis do armário e voltem à prática desta arte que faz a diferença na vida de muitas pessoas. “O Brasil é um celeiro de grandes campeões, só que muitos chegam a uma certa idade e param, por isso a ideia de realizar este evento anualmente”, explica. Conforme o sensei, outros países também realizam esse tipo de evento.

Os atletas desta edição se reuniram não apenas em Porto Alegre, vindos também da Região Metropolitana, como também nas cidades de Venâncio Aires (19), Osório (16), (14) Caxias do Sul, Esteio (13), Rio Grande (12) e Pelotas (7).

Na edição de Porto Alegre, além da prática esportiva, também foi realizada uma ação de arrecadação. Foram doados mais de 50 kg de alimentos e mais 300 peças de roupas que serão doadas para o projeto social da escola Eugênia Conte, que fica no Rubem Berta.

